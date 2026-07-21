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मिर्जापुर में युवक की संदिग्ध मौत पर भड़के परिजन, सड़क जाम कर जमकर काटा बवाल

मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद में मारपीट के बाद घायल दलित युवक की इलाज के दौरान मौत होने के बाद विंध्याचल नई वीआईपी मार्ग पर परिजनों ने शव रखकर जमकर बवाल काटा है. परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर देने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया.

मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र के नई वीआईपी मार्ग द्वार संख्या दो के सामने देर रात उस समय अफरातफरी का माहौल हो गया, जब मिर्जापुर विंध्याचल मुख्य मार्ग पर मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत होने के बाद परिजनों ने शव रखकर हंगामा करने लगे. हत्या का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दिया.

सूचना पर पहुंची विंध्याचल पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन नहीं मान रहे थे. कार्रवाई की मांग कर रहे थे. बताया जा रहा 12 जुलाई को विंध्याचल कोतवाली थाना क्षेत्र के बंगाली चौराहा के रहने वाले शिवमोहन अपने घर के बगल के रहने वाले कारोबारी अमित केसरवानी के साथ महुआरी कला स्थित जलप्रपात सेवालाल घाट पर पिकनिक मनाने गया था. वहां से लौटते समय घायल अवस्था में सड़क किनारे पड़ा मिला था. पुलिस ने मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया था.

मिर्जापुर में मारपीट में घायल युवक की मौत पर में बवाल (Video Credit:ETV Bharat)

बेहतर इलाज के लिए परिजन वाराणसी ले गए थे. इलाज के दौरान सोमवार दोपहर मौत हो गई.इसके बाद रात को परिजनों ने विंध्याचल में शव को सड़क पर रख कर चक्का जाम कर दिया. जानकारी मिलते ही सीओ सिटी अमित कुमार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने में लग गए. युवक के मां आराधना ने बताया कि बेटे की हत्या की गई है. स्थानीय कारोबारी अमित केसरवानी उसके बेटे को ले कर गया था. उसने ही हत्या की है. परिजनों ने कहा कि एक सप्ताह पहले तहरीर दी थी पर कार्रवाई नहीं की गई. परिजनों का मांग है कि प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी किया जाए.