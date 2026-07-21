मिर्जापुर में युवक की संदिग्ध मौत पर भड़के परिजन, सड़क जाम कर जमकर काटा बवाल
मिर्जापुर विंध्याचल मुख्य मार्ग पर मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 3:15 PM IST
मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद में मारपीट के बाद घायल दलित युवक की इलाज के दौरान मौत होने के बाद विंध्याचल नई वीआईपी मार्ग पर परिजनों ने शव रखकर जमकर बवाल काटा है. परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर देने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया.
मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र के नई वीआईपी मार्ग द्वार संख्या दो के सामने देर रात उस समय अफरातफरी का माहौल हो गया, जब मिर्जापुर विंध्याचल मुख्य मार्ग पर मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत होने के बाद परिजनों ने शव रखकर हंगामा करने लगे. हत्या का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दिया.
सूचना पर पहुंची विंध्याचल पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन नहीं मान रहे थे. कार्रवाई की मांग कर रहे थे. बताया जा रहा 12 जुलाई को विंध्याचल कोतवाली थाना क्षेत्र के बंगाली चौराहा के रहने वाले शिवमोहन अपने घर के बगल के रहने वाले कारोबारी अमित केसरवानी के साथ महुआरी कला स्थित जलप्रपात सेवालाल घाट पर पिकनिक मनाने गया था. वहां से लौटते समय घायल अवस्था में सड़क किनारे पड़ा मिला था. पुलिस ने मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया था.
बेहतर इलाज के लिए परिजन वाराणसी ले गए थे. इलाज के दौरान सोमवार दोपहर मौत हो गई.इसके बाद रात को परिजनों ने विंध्याचल में शव को सड़क पर रख कर चक्का जाम कर दिया. जानकारी मिलते ही सीओ सिटी अमित कुमार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने में लग गए. युवक के मां आराधना ने बताया कि बेटे की हत्या की गई है. स्थानीय कारोबारी अमित केसरवानी उसके बेटे को ले कर गया था. उसने ही हत्या की है. परिजनों ने कहा कि एक सप्ताह पहले तहरीर दी थी पर कार्रवाई नहीं की गई. परिजनों का मांग है कि प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी किया जाए.
सीओ सिटी अमित कुमार ने बताया कि विंध्याचल थाना क्षेत्र के बंगाली चौराहा के रहने वाला शिवमोहन 11 जुलाई को अमित केशरवानी 200 रुपये पर बुलाकर बोले की पहाड़ पर पानी कहां-कहां पर है पता कर के बताओं घर पर रिस्तेदार आने वाले है जिन्हे लेकर पहाड़ पर सैर करने चलना है. शिव मोहन पहाड़ पर पानी पता किया, शिवाला घाट के बारे में बताया.अगले दिन 12 जुलाई को शिव मोहन, अमित तथा उसका रिस्तेदार शिवाला घार पर सैर करने गये और वापस विंध्याचल आ रहे थे कि देवरहवां बाबा आश्रम के पास शिव मोहन को बेरहमी से मारपीट कर सड़क किनारे फेंक दिया गया था.
स्थानीय लोगों की सूचना दी गई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ है. इस सूचना पर विंध्याचल पुलिस मौके पर पहुंचकर शिवमोहन को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विंध्याचल भिजवाया गया जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.
परिवारीजनों द्वारा शिव मोहन की सनसाइन मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल वाराणसी में इलाज कराया जा रहा था, जिनका 20 जुलाई को मृत्यु हो गई. परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया कि शिवकुमार की मृत्यु संदिग्घ अवस्था में हुई है जो जांच का विषय है. कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों द्वारा शव को रोड पर रखकर जाम लगा दिया गया था.
सूचना पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझा-बुझा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया. परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अमित केशरवानी व कुछ अन्य के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
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