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मेरठ में ओवैसी की सभा से पहले बवाल, काले झंडे दिखाने पहुंचे हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता, पुलिस से नोंकझोंक

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया. ( Photo Credit; Meerut Police )

मेरठ : सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनने के बाद पहली बार मेरठ में बड़ी रैली हो जा रही है. 2027 के विधानसभा चुनावों को साधने के लिए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर की पहली बड़ी साझा जनसभा नौचंदी मैदान में आयोजित होने जा रही है.

जनसभा से ठीक पहले राजनीति गरमा गई है. सभा में शामिल होने आ रहे AIMIM नेताओं के विरोध में हिंदू रक्षा दल के दर्जनों कार्यकर्ता काशी टोल प्लाजा पर इकट्ठा हो गए. जैसे ही इसकी भनक पुलिस प्रशासन को लगी, भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोंकझोंक हुई. कानून व्यवस्था बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया.