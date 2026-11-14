मेरठ में ओवैसी की सभा से पहले बवाल, काले झंडे दिखाने पहुंचे हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता, पुलिस से नोंकझोंक
कानून व्यवस्था बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 8:04 PM IST
मेरठ : सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनने के बाद पहली बार मेरठ में बड़ी रैली हो जा रही है. 2027 के विधानसभा चुनावों को साधने के लिए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर की पहली बड़ी साझा जनसभा नौचंदी मैदान में आयोजित होने जा रही है.
जनसभा से ठीक पहले राजनीति गरमा गई है. सभा में शामिल होने आ रहे AIMIM नेताओं के विरोध में हिंदू रक्षा दल के दर्जनों कार्यकर्ता काशी टोल प्लाजा पर इकट्ठा हो गए. जैसे ही इसकी भनक पुलिस प्रशासन को लगी, भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोंकझोंक हुई. कानून व्यवस्था बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया.
हिंदू रक्षा दल के मेरठ जिला उपाध्यक्ष गौरव शर्मा ने बताया कि हमारा टोल पर आने का प्रयास यह था कि अब से पहले AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का बयान आया था. वह लगभग 7 महीने पहले मेरठ में आए थे और बयान दिया था कि 'अगर हमारी सरकार बनती है और हमें 10 या 12 विधायक भी मिलते हैं, तब भी हम एनकाउंटर करने वाली पुलिस का एनकाउंटर करेंगे.'
आज हम उसे काले झंडे दिखाने और उसका विरोध जताने टोल पर आए हैं. हम चाहते थे कि प्रशासन उसे यहीं से अरेस्ट करे, क्योंकि पुलिस ने उसे पहले गिरफ्तार नहीं किया था. गौरव शर्मा ने बताया कि पुलिस उन्हें डिटेन कर रही है और उनके जिला अध्यक्ष उत्तम शर्मा को पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, इसके बावजूद कार्यकर्ता काला झंडा दिखाने के अपने रुख पर डटे हुए हैं.
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