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लखनऊ से मंगाया गया 8 MVA का ट्रांसफार्मर फेल; मेरठ के माधवपुर में फिर हुआ हंगामा

​माधवपुरम क्षेत्र में पिछले करीब तीन हफ्तों से ओवरलोडिंग के कारण आए दिन ट्रांसफार्मर फुंकने की घटनाएं हो रही थीं.

लखनऊ से मंगाया गया 8 MVA का ट्रांसफार्मर फेल.
लखनऊ से मंगाया गया 8 MVA का ट्रांसफार्मर फेल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 10:00 AM IST

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मेरठ: भीषण गर्मी और पिछले 20 दिनों से लगातार बिजली संकट से जूझ रहे माधवपुरम इलाके के लोगों को उस समय बड़ा झटका लगा, जब लखनऊ से मंगाया गया 8 MVA का नया क्षमता वृद्धि वाला ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन के बाद टेस्टिंग के दौरान ही 'फेल' हो गया. ​

दोपहर 12 बजे से शुरू हुई 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जैसे ही शाम को ट्रांसफार्मर चार्ज किया गया, वह बैठ गया. ​इस नाकामी के बाद गणेशपुरी, खुशहाल नगर और शिव शक्ति नगर जैसे बड़े इलाकों में बिजली संकट बढ़ गया.

दोपहर से लेकर देर रात तक इलाके में पानी और बिजली न होने से नाराज सैकड़ों लोगों ने माधवपुरम-2 बिजलीघर का घेराव कर जबरदस्त हंगामा और नारेबाजी की. स्थिति बेकाबू होते देख भारी पुलिस बल को मौके पर बुलाना पड़ा.

​माधवपुरम क्षेत्र में पिछले करीब तीन हफ्तों से ओवरलोडिंग के कारण आए दिन ट्रांसफार्मर फुंकने और केबल जलने की घटनाएं हो रही थीं. स्थानीय निवासियों को 24 घंटे में से बमुश्किल 4 से 5 घंटे ही बिजली मिल पा रही थी.

दो दिन पहले ही भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा ने पीवीवीएनएल के चीफ इंजीनियर रजनीकांत मिश्रा का घेराव कर चेतावनी दी थी, जिसके बाद शासन के निर्देश पर लखनऊ से मेरठ के लिए तीन ट्रांसफार्मर रवाना किए गए थे.

इनमें से सबसे बड़ा 8 MVA का ट्रांसफार्मर माधवपुरम की क्षमता बढ़ाने के लिए भेजा गया था. ​बुधवार सुबह करीब 9 बजे ही इस भारी-भरकम ट्रांसफार्मर को स्थापित किया जाना था, लेकिन सुबह तेज बारिश होने के कारण काम देरी से शुरू हुआ.

दोपहर करीब 12 बजे पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के चीफ इंजीनियर रजनीकांत मिश्रा खुद सुपरिटेंडेंट इंजीनियर (SE) और अधिशासी अभियंता धर्मवीर सिंह को लेकर मौके पर डट गए.

​क्रेन और तकनीकी टीम की मदद से शाम करीब 5 से 7 बजे के बीच ट्रांसफार्मर को प्लेटफॉर्म पर रखकर चार्जिंग शुरू की गई, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते यह लोड नहीं ले पाया और फेल हो गया. अफसरों की दिनभर की पूरी मेहनत पर पानी फिर गया. ​जैसे ही ट्रांसफार्मर फेल होने की खबर फैली, घरों में पानी और हवा के लिए तरस रहे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा.

रात 10 बजे के बाद बिजलीघर पर भीड़ बढ़ने लगी. मामला उच्चाधिकारियों तक पहुंचा तो ब्रह्मपुरी थाने की पुलिस फोर्स तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को समझा-बुझाकर शांत किया. ​इसके बाद देर रात बिजली विभाग ने दोबारा हाइड्रा बुलाई और फेल हुए नए ट्रांसफार्मर को वहां से हटवाया.

रात के अंधेरे में ही वापस पुराना 5 MVA का अस्थायी ट्रांसफार्मर और ट्रॉली ट्रांसफार्मर जोड़कर रात करीब 2 बजे के बाद किसी तरह आपातकालीन विद्युत आपूर्ति बहाल करने के प्रयास शुरू किए गए.

चीफ इंजीनियर रजनीकांत मिश्रा ने बताया कि माधवपुरम-2 बिजलीघर की ओवरलोडिंग की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए 8 MVA का बड़ा ट्रांसफार्मर लगाया गया था. शाम को जब इसे चार्ज किया गया, तो तकनीकी खराबी की वजह से यह टेस्टिंग में फेल हो गया.

जनता को ज्यादा देर परेशान नहीं रख सकते थे, इसलिए तत्काल हाइड्रा मंगाकर इसे हटवाया गया और पुराना 5 MVA का सिस्टम वापस इंस्टॉल कर रात में ही सप्लाई चालू कराई गई.

ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी राजेश काम्बोज ने बताया कि बिजलीघर पर ट्रांसफार्मर फेल होने और बिजली न आने के कारण स्थानीय नागरिकों ने इकट्ठा होकर विरोध जताया था. कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची.

लोगों को समझाया गया कि यह एक तकनीकी खराबी है और अधिकारी मौके पर ही मौजूद हैं. जनता के सहयोग से शांति व्यवस्था बनाए रखी गई और जब तक अस्थायी आपूर्ति बहाल करने का काम शुरू नहीं हुआ, पुलिस टीम वहीं तैनात रही.

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