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लखनऊ से मंगाया गया 8 MVA का ट्रांसफार्मर फेल; मेरठ के माधवपुर में फिर हुआ हंगामा

लखनऊ से मंगाया गया 8 MVA का ट्रांसफार्मर फेल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: भीषण गर्मी और पिछले 20 दिनों से लगातार बिजली संकट से जूझ रहे माधवपुरम इलाके के लोगों को उस समय बड़ा झटका लगा, जब लखनऊ से मंगाया गया 8 MVA का नया क्षमता वृद्धि वाला ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन के बाद टेस्टिंग के दौरान ही 'फेल' हो गया. ​

दोपहर 12 बजे से शुरू हुई 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जैसे ही शाम को ट्रांसफार्मर चार्ज किया गया, वह बैठ गया. ​इस नाकामी के बाद गणेशपुरी, खुशहाल नगर और शिव शक्ति नगर जैसे बड़े इलाकों में बिजली संकट बढ़ गया.

दोपहर से लेकर देर रात तक इलाके में पानी और बिजली न होने से नाराज सैकड़ों लोगों ने माधवपुरम-2 बिजलीघर का घेराव कर जबरदस्त हंगामा और नारेबाजी की. स्थिति बेकाबू होते देख भारी पुलिस बल को मौके पर बुलाना पड़ा.

​माधवपुरम क्षेत्र में पिछले करीब तीन हफ्तों से ओवरलोडिंग के कारण आए दिन ट्रांसफार्मर फुंकने और केबल जलने की घटनाएं हो रही थीं. स्थानीय निवासियों को 24 घंटे में से बमुश्किल 4 से 5 घंटे ही बिजली मिल पा रही थी.

दो दिन पहले ही भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा ने पीवीवीएनएल के चीफ इंजीनियर रजनीकांत मिश्रा का घेराव कर चेतावनी दी थी, जिसके बाद शासन के निर्देश पर लखनऊ से मेरठ के लिए तीन ट्रांसफार्मर रवाना किए गए थे.

इनमें से सबसे बड़ा 8 MVA का ट्रांसफार्मर माधवपुरम की क्षमता बढ़ाने के लिए भेजा गया था. ​बुधवार सुबह करीब 9 बजे ही इस भारी-भरकम ट्रांसफार्मर को स्थापित किया जाना था, लेकिन सुबह तेज बारिश होने के कारण काम देरी से शुरू हुआ.

दोपहर करीब 12 बजे पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के चीफ इंजीनियर रजनीकांत मिश्रा खुद सुपरिटेंडेंट इंजीनियर (SE) और अधिशासी अभियंता धर्मवीर सिंह को लेकर मौके पर डट गए.

​क्रेन और तकनीकी टीम की मदद से शाम करीब 5 से 7 बजे के बीच ट्रांसफार्मर को प्लेटफॉर्म पर रखकर चार्जिंग शुरू की गई, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते यह लोड नहीं ले पाया और फेल हो गया. अफसरों की दिनभर की पूरी मेहनत पर पानी फिर गया. ​जैसे ही ट्रांसफार्मर फेल होने की खबर फैली, घरों में पानी और हवा के लिए तरस रहे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा.