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दलित प्रतिनिधित्व घटाने को लेकर MCD में संग्राम, AAP ने BJP पर लगाए गंभीर आरोप

AAP नेताओं के मुताबिक सामाजिक प्रतिनिधित्व संख्या का महज आंकड़ा नहीं, बल्कि वंचित वर्गों की आवाज को संस्थागत मंच देने का माध्यम है.

दलित प्रतिनिधित्व घटाने को लेकर एमसीडी में संग्राम
दलित प्रतिनिधित्व घटाने को लेकर एमसीडी में संग्राम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 3, 2026 at 7:24 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के सिविक सेंटर में तदर्थ समितियों के चुनाव के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण समिति की सदस्य संख्या कम किए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया. AAP ने आरोप लगाया कि समिति में सदस्यों की संख्या 35 से घटाकर 21 कर दी गई है. पार्टी का दावा है कि यह बदलाव भाजपा के अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने के रास्ते को आसान करने के लिए किया गया है.

फैसले के विरोध में आप निगम पार्षदों ने निगम सदन से लेकर महापौर कार्यालय तक प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की. आप नेताओं ने कहा कि एससी/एसटी कल्याण समिति का मकसद अनुसूचित जाति और जनजाति समाज से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाना है, ऐसे में समिति में दलित पार्षदों का प्रतिनिधित्व कम करना उचित नहीं है.

धीरेंद्र बंटी गौतम, आप पार्षद (ETV Bharat)

दलित प्रतिनिधित्व घटाने को लेकर एमसीडी में संग्राम

आप पार्षद धीरेंद्र बंटी गौतम ने आरोप लगाया कि भाजपा बहुमत का इस्तेमाल दलितों के प्रतिनिधित्व को कमजोर करने के लिए कर रही है. उन्होंने कहा कि समिति की सदस्य संख्या घटाना केवल प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक मंशा दिखाई देती है. उनका आरोप है कि भाजपा समिति के चुनावी समीकरण को अपने पक्ष में करने के लिए नियमों में बदलाव कर रही है.

समिति में प्रतिनिधित्व कम करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण

वहीं, आप पार्षद मोहिनी जींदवाल ने कहा कि दलित समाज से जुड़े मुद्दों के लिए गठित समिति में ही प्रतिनिधित्व कम किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि निगम की समितियां केवल पद और कुर्सी हासिल करने का माध्यम नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी है. उन्होंने मांग की कि समिति की सदस्य संख्या घटाने के फैसले को वापस लिया जाए.

वंचित वर्गों की आवाज को संस्थागत मंच देने का माध्यम

आप नेताओं ने कहा कि सामाजिक प्रतिनिधित्व संख्या का महज आंकड़ा नहीं, बल्कि वंचित वर्गों की आवाज को संस्थागत मंच देने का माध्यम है. पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा अपने राजनीतिक हितों के लिए निगम की समितियों की संरचना को प्रभावित कर रही है. तदर्थ समितियों के चुनाव के बीच एससी/एसटी कल्याण समिति का मुद्दा अब एमसीडी की सियासत में बड़ा विवाद बन गया है. आप ने फैसले के खिलाफ अपना विरोध जारी रखने की बात कही है.

हंगामा को लेकर मेयर प्रवेश वाही नें कहा की कमिटी का गठन नियम के तहत किया गया है. मेयर नें कहा की आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने गैर संवैधानिक हरकतें की है. उन्होंने मेयर कार्यालय के गेट में तोड़फोड़ की साथ ही कपड़े उतारने की भी कोशिश की जो अमर्यादित है.

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