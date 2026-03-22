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मथुरा में गो रक्षक फरसा बाबा की मौत के बाद बवाल, 16 आरोपी गिरफ्तार

मथुरा: जनपद में कल गौ रक्षक की मौत के बाद समर्थकों ने जमकर बवाल काटा था. आगरा दिल्ली राजमार्ग पर कई घंटों जाम लगा दिया तो वहीं पुलिस पर ईट पत्थर फेंके गए सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त किए गए. शनिवार की देर रात तक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया. कोसीकला थाने में दो और छाता कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज किया गया. आरोपियों की तलाश की जा रही है



पुलिस का एक्शन शुरू: शनिवार को छाता कोतवाली क्षेत्र आगरा दिल्ली राजमार्ग पर गौ रक्षक समर्थकों ने जाम लगाकर बवाल किया. इसमें पुलिस शनिवार की देर रात को कड़ी कार्यवाही करते हुए कुल सोलह लोगो को गिरफ्तार किया गया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिह्नित की जा रही है.



कहां कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ: कोसीकला थाने में सड़क दुर्घटना में गौ रक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा की दुर्घटना में मौत हुई. पहला मुकदमा दर्ज हुआ. वहीं, दूसरा मुकदमा कोसीकला थाने में दर्ज हुआ. यहां ट्रक चालक की गौ रक्षक ने पीट-पीट कर घायल कर दिया था. ट्रक चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. तीसरा मुकदमा छाता कोतवाली में उपद्रवियों के खिलाफ दर्ज किया गया है.



गौ रक्षक की हत्या की अफवाह फैलाई गई: बरसाना के रहने वाले गौ रक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा को सूचना मिली कि ट्रक में गोवंश जा रहा है. कोसीकला थाना क्षेत्र के कोट वन पुलिस चौकी के पास ट्रक को रात के अंधेरे में रुकवाने का प्रयास किया गया तभी ट्रक के पीछे से एक अन्य ट्रक भी आ रहा था. उसने चंद्रशेखर को टक्कर मार दी और इलाज के दौरान चंद्रशेखर बाबा की मौत हो गई. अफवाह फैला दी गई कि बाबा की हत्या कर दी गई है. इसके बाद आगरा दिल्ली राजमार्ग हाईवे पर जाम लगा दिया और पब्लिक पुलिस के ऊपर पथराव किया गया कई सरकारी वाहन तोड़े गए तो वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.



प्रशासन की अपील: छाता कोतवाली क्षेत्र में हुए बवाल के बाद जिला प्रशासन ने अपील जारी की. कहा है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर ना फैलाएं. पहले मामले को तहकीकात कर ले उसके बाद कोई भी सोशल मीडिया पर फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पोस्टर जारी करें. अगर कोई भ्रामक खबर फैलाई गई तो उसके खिलाफ भी सख्त धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जाएगी.



गौ रक्षक ने कराया बवाल: आरोप है कि जनपद के बाहर के रहने वाले गौ रक्षक दक्ष चौधरी ने चंद्रशेखर बाबा की हत्या की खबर सोशल मीडिया पर फैलाई गई थी. दुर्घटना की बात उनकी मौत हुई पुलिस ने दक्ष चौधरी समेत कुल 16 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है. सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.





एसएसपी क्या बोले: एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि कल रात्रि कोसीकला थाना क्षेत्र में एक एक्सीडेंट की घटना हुई जिसमें चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा की घायल हुए. इलाज के दौरान मौत हो गई. इस संबंध में उनके साथी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था. ट्रक के चालक की भी इलाज के दौरान मौत हो गयी. उसमें भी विधिक कार्रवाई की जा रही है. इस घटना को लेकर कुछ अर्जित तत्व व्यक्तियों ने छाता क्षेत्र में हाईवे पर जाम लगाया और पथराव किया गया ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ भी कठोर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है. पथराव और अराजक तत्व व्यक्तियों की गिरफ्तारी 13 लोगों की की गई सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य व्यक्तियों की भी तलाश की जा रही है.





दक्ष चौधरी नाम का व्यक्ति जो की मथुरा जनपद के बाहर का रहने वाला है यहां आकर अराजक तत्व और भ्रामक खबर फैलाने का प्रयास किया गया. सरकारी कार्य में बाधा डाली गई. उसके फलस्वरूप मुकदमा दर्ज करते हुए उसके तीन साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. सोशल मीडिया पर भी अपील की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति किसी तरह की अफवाह ना फैले पहले तत्वों की जानकारी कर ले उसके बाद पोस्ट डालें अगर कोई भ्रामक खबर फैलाई जाएगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.





