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महराजगंज BJP कार्यालय में हंगामा; महिला ने नेता का कॉलर पकड़ा, चप्पल उठाकर मारने दौड़ी

पूर्व जिलाध्यक्ष समीर त्रिपाठी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान अचानक पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया.

महराजगंज BJP कार्यालय में हंगामा.
महराजगंज BJP कार्यालय में हंगामा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 11:15 AM IST

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महराजगंज: नौतनवा स्थित भाजपा कार्यालय में बुधवार को उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब एक महिला ने पैसों के लेनदेन का आरोप लगाते हुए पदाधिकारी को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया. देखते ही देखते मामला मारपीट और हंगामे में बदल गया, जिससे कार्यक्रम कुछ देर के लिए बाधित हो गया.

BJP के पूर्व जिलाध्यक्ष समीर त्रिपाठी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान अचानक पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया. उन्होंने कहा कि यदि पहले इस मामले की जानकारी होती तो इस तरह की स्थिति से बचा जा सकता था.

उन्होंने यह भी कहा कि दोनों पक्ष एक ही पार्टी से जुड़े हैं और जल्द ही मामले का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा. घटना के बाद क्षेत्र में इस मुद्दे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है.

महिला का आरोप: भाजपा कार्यालय परिसर में मनोनीत सभासदों और पदाधिकारियों के स्वागत के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था. कार्यक्रम शुरू होने ही वाला था कि तभी एक महिला अपने बेटे के साथ वहां पहुंच गई. वह सीधे एक पदाधिकारी के पास पहुंची और हंगामा शुरू कर दिया.

महिला ने आरोप लगाया कि उसने LIC के नाम पर करीब साढ़े चार लाख रुपए संबंधित व्यक्ति को दिए थे, लेकिन वह रकम जमा नहीं की गई और हड़प ली गई. इसी बात को लेकर वह काफी समय से पैसे की मांग कर रही थी.

बताया जा रहा है कि गुस्से में महिला ने पहले पदाधिकारी को थप्पड़ मारा और फिर उसका कॉलर पकड़कर खींचने लगी. इस दौरान माहौल पूरी तरह से गरमा गया और मौके पर मौजूद लोग बीच-बचाव में जुट गए.

चप्पल लेकर मारने दौड़ीं: बावजूद इसके महिला और उसके बेटे का गुस्सा शांत नहीं हुआ और बात चप्पल तक पहुंच गई. घटना के दौरान कुछ देर के लिए कार्यक्रम पूरी तरह बाधित हो गया और वहां अफरातफरी का माहौल बन गया.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने महिला और उसके बेटे को बाहर ले जाकर मामला शांत कराया, जिसके बाद कार्यक्रम दोबारा शुरू हो सका.

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