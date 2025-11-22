ETV Bharat / state

डूंगरी बांध के विरोध में महापंचायत में कांग्रेस-भाजपा समर्थकों का हंगामा, सरकार को दिया 10 दिन का अल्टीमेटम

करौली में डूंगरी बांध परियोजना के खिलाफ किसानों की महापंचायत हुई. जिसमें हजारों किसानों ने जमीन-गांव डूबने पर चिंता जताई.

डूंगरी बांध विरोध महापंचायत में हंगामा
डूंगरी बांध विरोध महापंचायत में हंगामा (फोटो ईटीवी भारत करौली)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 22, 2025 at 8:06 AM IST

Updated : November 22, 2025 at 8:28 AM IST

करौली : पूर्वी राजस्थान के करौली जिले के उपखंड सपोटरा की ग्राम पंचायत जोड़ली में डूंगरी बांध के विरोध में विशाल महापंचायत का आयोजन हुआ. महापंचायत की अध्यक्षता पूर्व सरपंच अशोक सिंह जादौन ने की. महापंचायत में कांग्रेस और भाजपा समर्थको में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप को लेकर मंच पर ही आपस में भिड़ गए. वहीं संघर्ष समिति ने सरकार को डूंगरी बांध रद्द करने और संघर्ष समिति से वार्ता करने के लिए 10 दिन का समय दिया है. किसान युवा नेता नरेश मीणा ने कहा है कि यदि 10 दिन में मुख्यमंत्री स्तर पर वार्ता नहीं हुई और डूंगरी बांध रद्द करने की घोषणा नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. डूंगरी बांध के विरोध में जोडली गांव में आयोजित महापंचायत के लिए 72 बीघा भूमि पर सभा स्थल बनाया गया था और प्रशासन के द्वारा 400 पुलिस जवानों को सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया गया था.

76 गांवों के विस्थापन का विरोध : संशोधित पीकेसी ईआरसीपी परियोजना जिसको रामजल सेतु परियोजना के नाम से जाना जाता है. इस परियोजना के तहत करौली और सवाई माधोपुर जिले के मध्य डूंगरी गांव में डूंगरी बांध प्रस्तावित हैं. इस बांध की अनुमानित लागत 10 हजार 450 करोड़ रूपये है जो बीसलपुर बांध से डेढ़ गुना अधिक बड़ा बनाया जाएगा. जो राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा बांध होगा. राजस्थान सरकार के 1 साल पूरा होने पर जब 17 दिसंबर 2024 को जयपुर के दादिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तब उन्होंने पीकेसी ईआरसीपी परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास किया था. डूंगरी बांध के निर्माण से 76 गांवों का विस्थापन होने की संभावना है.

जोड़ली महापंचायत में हंगामा (वीडियो ईटीवी भारत करौली)

इसे भी पढ़ें : ईआरसीपी योजना: डूंगरी बांध के विरोध में नरेश मीणा की चेतावनी

76 गांवों के विस्थापन और डूंगरी बांध के विरोध को लेकर सैकड़ो गांवों के ग्रामीण लंबे समय से विरोध जता रहे हैं और सरकार से डूंगरी बांध रद्द करने की मांग कर रहे हैं. ग्रामीण डूंगरी बांध को रद्द करवाने के लिए कई महापंचायत का आयोजन कर चुके हैं और अब सरकार को गांव के विस्थापन को रोकने और डूंगरी बांध को रद्द करने के लिए 10 दिन का समय दिया है. संघर्ष समिति का कहना है कि यदि सरकार के द्वारा डूंगरी बांध रद्द नहीं किया गया और मुख्यमंत्री स्तर पर सफल वार्ता नहीं हुई तो करौली सवाई माधोपुर धौलपुर के सैकड़ो गांवों के लाखों ग्रामीणों के द्वारा सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और जरूरत पड़ी तो रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा.

सभा को इन नेताओं ने किया संबोधित : डूंगरी बांध के विरोध में आयोजित महापंचायत को भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत, किसान युवा नेता नरेश मीणा, करौली धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़, विधायक हंसराज मीणा, पूर्व मंत्री रमेश मीणा, श्रीलाल फौजी, आम आदमी पार्टी के नवीन पालीवाल, पूर्व आईएएस अधिकारी पीआर मीणा, मदनमोहन राजौर, हुकुम मीना पितुपुरा,प्रहलाद दीवानपुरा,सहित कई जनप्रतिनिधि किसान नेताओं और पंच पटेलों ने संबोधित करते हुए डूंगरी बांध रद्द करने की मांग उठाई.

इसे भी पढ़ें : डूंगरी बांध के विरोध में चकेरी गांव में महापंचायत, पूर्व विधायक गुढ़ा बोले-एकजुट रहें, झुकना पड़ेगा सरकार को

आरोप प्रत्यारोप को लेकर चले लात घूंसे : प्रस्तावित डूंगरी बांध के विरोध में आयोजित महापंचायत में समर्थन देने पहुंचे सपोटरा विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक रमेश मीणा और वर्तमान भाजपा विधायक हंसराज मीणा के समर्थकों में आरोप प्रत्यारोप को लेकर मंच पर जमकर लात घूंसे चले, जिसके कारण महापंचायत में हंगामा खड़ा हो गया. लेकिन आयोजन कमेटी और पुलिस प्रशासन ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत कराया. बता दे कि महापंचायत को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाए. इसके बाद जब हंसराज मीणा ने अपना संबोधन शुरू किया तो उन्होंने डूंगरी बांध के विरोध का समर्थन कर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे रमेश मीणा के द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया तो पूर्व मंत्री रमेश मीणा के समर्थक भड़क उठे और उन्होंने विधायक हंसराज मीणा के संबोधन का विरोध करना शुरू कर दिया और मंच पर पहुंचकर हंगामा करने लगे तो विधायक के सुरक्षाकर्मियों ने बचाव किया लेकिन कांग्रेस और भाजपा समर्थक आपस में भिड़ गए और जमकर लात घूंसे चले.

इसे भी पढ़ें : 'डूंगरी बांध किसी सूरत में बनने नहीं दिया जाएगा, सरकार को सीधे चुनौती दें जनता' : नरेश मीणा

सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम : डूंगरी बांध संघर्ष समिति ने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है और ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि या तो सरकार डूंगरी बांध को लेकर मुख्यमंत्री स्तर पर कमेटी के साथ सफल वार्ता करें और डूंगरी बांध को रद्द करें अन्यथा आगामी 10 दिन के बाद गोपनीय रणनीति से रेल रोको सहित बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके कारण प्रदेश को बड़ी जनहानि का नुकसान हो सकता है.

