डूंगरी बांध के विरोध में महापंचायत में कांग्रेस-भाजपा समर्थकों का हंगामा, सरकार को दिया 10 दिन का अल्टीमेटम

करौली : पूर्वी राजस्थान के करौली जिले के उपखंड सपोटरा की ग्राम पंचायत जोड़ली में डूंगरी बांध के विरोध में विशाल महापंचायत का आयोजन हुआ. महापंचायत की अध्यक्षता पूर्व सरपंच अशोक सिंह जादौन ने की. महापंचायत में कांग्रेस और भाजपा समर्थको में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप को लेकर मंच पर ही आपस में भिड़ गए. वहीं संघर्ष समिति ने सरकार को डूंगरी बांध रद्द करने और संघर्ष समिति से वार्ता करने के लिए 10 दिन का समय दिया है. किसान युवा नेता नरेश मीणा ने कहा है कि यदि 10 दिन में मुख्यमंत्री स्तर पर वार्ता नहीं हुई और डूंगरी बांध रद्द करने की घोषणा नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. डूंगरी बांध के विरोध में जोडली गांव में आयोजित महापंचायत के लिए 72 बीघा भूमि पर सभा स्थल बनाया गया था और प्रशासन के द्वारा 400 पुलिस जवानों को सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया गया था.

76 गांवों के विस्थापन का विरोध : संशोधित पीकेसी ईआरसीपी परियोजना जिसको रामजल सेतु परियोजना के नाम से जाना जाता है. इस परियोजना के तहत करौली और सवाई माधोपुर जिले के मध्य डूंगरी गांव में डूंगरी बांध प्रस्तावित हैं. इस बांध की अनुमानित लागत 10 हजार 450 करोड़ रूपये है जो बीसलपुर बांध से डेढ़ गुना अधिक बड़ा बनाया जाएगा. जो राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा बांध होगा. राजस्थान सरकार के 1 साल पूरा होने पर जब 17 दिसंबर 2024 को जयपुर के दादिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तब उन्होंने पीकेसी ईआरसीपी परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास किया था. डूंगरी बांध के निर्माण से 76 गांवों का विस्थापन होने की संभावना है.

जोड़ली महापंचायत में हंगामा (वीडियो ईटीवी भारत करौली)

76 गांवों के विस्थापन और डूंगरी बांध के विरोध को लेकर सैकड़ो गांवों के ग्रामीण लंबे समय से विरोध जता रहे हैं और सरकार से डूंगरी बांध रद्द करने की मांग कर रहे हैं. ग्रामीण डूंगरी बांध को रद्द करवाने के लिए कई महापंचायत का आयोजन कर चुके हैं और अब सरकार को गांव के विस्थापन को रोकने और डूंगरी बांध को रद्द करने के लिए 10 दिन का समय दिया है. संघर्ष समिति का कहना है कि यदि सरकार के द्वारा डूंगरी बांध रद्द नहीं किया गया और मुख्यमंत्री स्तर पर सफल वार्ता नहीं हुई तो करौली सवाई माधोपुर धौलपुर के सैकड़ो गांवों के लाखों ग्रामीणों के द्वारा सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और जरूरत पड़ी तो रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा.