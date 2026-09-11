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नगरीय निकाय चुनाव : फर्जी मतदान की शिकायत पर कुम्हेर में हंगामा, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा

एसपी बोले-फर्जी वोटिंग का मामला नहीं है. दो पक्षों के बीच आपसी विवाद हुआ था. पुलिस ने स्थिति संभाल ली.

Police personnel dispersing the crowd in Kumher.
कुम्हेर में भीड़ को तितर-बितर करते पुलिसकर्मी (ETV Bharat Deeg)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 11, 2026 at 5:29 PM IST

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भरतपुर/डीग: डीग जिले के कुम्हेर में निकाय चुनाव में शुक्रवार को फर्जी मतदान की शिकायत को लेकर हंगामे की स्थिति बन गई. कुम्हेर के वार्ड 20 के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित मतदान केंद्र के आसपास दो पक्षों में विवाद हो गया. देखते ही देखते मौके पर भीड़ हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया. स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को मौके से खदेड़ा.

डीग के पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ ने बताया कि कुम्हेर में एक बूथ से कुछ दूरी पर दो पक्षों के बीच आपसी विवाद हुआ था. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर दोनों पक्षों को वहां से खदेड़ दिया. कुम्हेर के वार्ड नंबर 20 के एक मतदान केंद्र पर फर्जी मतदान की शिकायत सामने आने के बाद विवाद शुरू हुआ. मतदान केंद्र के आसपास दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. कुछ देर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास किया. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया और लोगों को मौके से हटाया.

कुम्हेर में हंगामा कर रहे लोगों को हटाते पुलिसकर्मी (ETV Bharat Deeg)

पढ़ें: राजस्थान निकाय चुनाव : दूसरे चरण में मतदान जारी, जयपुर में EVM खराबी और बूथों पर विवाद

फर्जी मतदान का मामला नहीं: एसपी ने स्पष्ट किया कि फर्जी मतदान का कोई मामला सामने नहीं आया है. उन्होंने बताया कि वे स्वयं मौके पर पहुंचे थे और स्थिति का जायजा लिया. मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

फिलहाल शांति: एसपी गोपीनाथ ने बताया ने बताया कि फिलहाल मौके पर स्थिति सामान्य हो गई. कुम्हेर में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है. सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात है. ऐसे में शुरुआती तौर पर फर्जी मतदान की शिकायत को लेकर हंगामा होने की बात सामने आई, लेकिन पुलिस ने फर्जी मतदान की घटना से इनकार किया.

पढ़ें:हनुमानगढ़ में मतदान केंद्र पर हंगामा, दो प्रत्याशियों के बीच हुआ विवाद, ईंट से हमला करने का आरोप

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