कोटपूतली में होटल-कैफे पर दबिश से हड़कंप, एक दर्जन युवक-युवतियों से पूछताछ
संदिग्ध गतिविधियों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने अचानक कई होटल एवं कैफे पर दबिश दी.
Published : May 12, 2026 at 5:11 PM IST
कोटपूतली: शहर में अवैध रूप से संचालित होटल और कैफे में संदिग्ध गतिविधियों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने अचानक कई जगह दबिश दी. होटल और कैफे पर पुलिस कार्रवाई से हड़कंप मच गया.पुलिस ने होटल व कैफे से कई युवक-युवतियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की.
कोटपूतली थाना अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि पिछले कुछ समय से शहर में बिना अनुमति संचालित हो रहे होटल और कैफे में संदिग्ध गतिविधियों की सूचनाएं मिल रही थी. इसी आधार पर पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से टीम गठित कर अलग-अलग स्थानों पर एक साथ दबिश दी. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने होटल और कैफे के दस्तावेज, ग्राहकों की एंट्री रजिस्टर, पहचान पत्र और अन्य रिकॉर्ड की गहन जांच की. डीएसपी राजेंद्र बुरड़क मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई की निगरानी की.
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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिन प्रतिष्ठानों के पास वैध दस्तावेज नहीं मिले या जहां गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं, उन्हें चिन्हित किया है. पुलिस अन्य संदिग्ध होटल, गेस्ट हाउस और कैफे की भी सूची तैयार कर रही है, जहां आने वाले दिनों में कार्रवाई की जा सकती है. प्रशासन ने कहा कि शहर में अवैध गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आमजन से भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है.
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