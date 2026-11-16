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कवर्धा में अधेड़ की संदिग्ध मौत पर बवाल, हिरासत में महिला दुकानदार

कवर्धा में मौत पर बवाल ( ETV BHARAT )

कवर्धा: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कवर्धा में एक शख्स की मौत पर बवाल हुआ है. शहर के मिनीमाता चौक में एक अधेड़ व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद ऐसा हुआ है. मृतक के परिजनों ने एक महिला दुकानदार पर मारपीट कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. घटना से गुस्साए परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में कवर्धा कोतवाली थाना पहुंच गए. लोगों ने महिला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए बवाल काटा.

महिला के हमले में शख्स की मौत पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम रेंगाखार निवासी शिवकुमार वाचकर किसी काम से कवर्धा आया हुआ था. इसी दौरान मिनीमाता चौक स्थित एक महिला की दुकान पर सामान खरीदने के दौरान किसी बात को लेकर उसका महिला से विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया. परिजनों का आरोप है कि इसी दौरान महिला ने प्लास्टिक की कुर्सी उठाकर शिवकुमार पर हमला कर दिया. घटना के कुछ देर बाद दिनेश अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा.