कवर्धा में अधेड़ की संदिग्ध मौत पर बवाल, हिरासत में महिला दुकानदार
कवर्धा में एक शख्स की मौत पर भारी बवाल हो गया. पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया है. महबूब खान की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 16, 2026 at 4:39 PM IST
कवर्धा: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कवर्धा में एक शख्स की मौत पर बवाल हुआ है. शहर के मिनीमाता चौक में एक अधेड़ व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद ऐसा हुआ है. मृतक के परिजनों ने एक महिला दुकानदार पर मारपीट कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. घटना से गुस्साए परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में कवर्धा कोतवाली थाना पहुंच गए. लोगों ने महिला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए बवाल काटा.
महिला के हमले में शख्स की मौत
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम रेंगाखार निवासी शिवकुमार वाचकर किसी काम से कवर्धा आया हुआ था. इसी दौरान मिनीमाता चौक स्थित एक महिला की दुकान पर सामान खरीदने के दौरान किसी बात को लेकर उसका महिला से विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया. परिजनों का आरोप है कि इसी दौरान महिला ने प्लास्टिक की कुर्सी उठाकर शिवकुमार पर हमला कर दिया. घटना के कुछ देर बाद दिनेश अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा.
हमले में युवक की हुई मौत
आनन-फानन शख्स को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. यहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. मौत की खबर मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. बड़ी संख्या में लोग कोतवाली थाने पहुंच गए और महिला दुकानदार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने की मांग करने लगे.
फिलहाल मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी- आशीष शुक्ला, डीएसपी
आरोपी महिला को हिरासत में लिया गया
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है. इसके साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं.