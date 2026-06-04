बिहार कांग्रेस में घमासान! तारिक अनवर के खिलाफ बोलने पर शकील अहमद खान के खिलाफ नारेबाजी
शकील अहमद खान के खिलाफ उनकी ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा. कटिहार में संगठन सृजन की बैठक में हंगामा हुआ.
Published : June 4, 2026 at 5:30 PM IST
कटिहार: कांग्रेस की संगठन सृजन बैठक उस समय हंगामे में बदल गई जब पार्टी नेताओं के बीच मंच से ही तीखी नोकझोंक शुरू हो गई. राजेंद्र आश्रम में आयोजित इस बैठक में बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की मौजूदगी में नेताओं ने खुलकर डॉ शकील अहमद खान के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई, जिससे कार्यक्रम का माहौल गरमा गया.
कांग्रेस की बैठक में जोरदार हंगामा: बताया जाता है कि कदवा के पूर्व विधायक सीएलपी नेता डॉ शकील अहमद खान अपने संबोधन के दौरान पार्टी और स्थानीय नेतृत्व को लेकर अपनी बात रख रहे थे. इसी बीच उनके एक बयान पर कई कांग्रेस नेता भड़क उठे.
शकील अहमद के बयान पर हंगामा: आरोप है कि उन्होंने कटिहार सांसद तारिक अनवर और मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह को लेकर टिप्पणी की, जिसपर नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई. देखते ही देखते बैठक में शोर-शराबा शुरू हो गया और नेताओं के बीच तीखी बहस होने लगी.
कार्यकर्ताओं और नेताओं ने की नारेबाजी : संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से बुलाई गई बैठक कुछ देर के लिए सियासी रणक्षेत्र में तब्दील हो गई. कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच बढ़ती तल्खी ने कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान को एक बार फिर उजागर कर दिया है.
इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं- कांग्रेस नेता: युवा कांग्रेस नेता राजी इमाम और मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पूर्व विधायक की टिप्पणी का विरोध करते हुए कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने इसे अनुचित बताते हुए खुलकर नाराजगी जाहिर की.
"शकील अहमद खान ने पूरे बिहार कांग्रेस को बर्बाद कर दिया है. तारिक अनवर के खिलाफ बोल रहे थे कि सरकार के पक्ष में भाषण दे देते हैं. क्या वही राहुल गांधी हैं?"- राजी इमाम, युवा कांग्रेस नेता
"विधानसभा में कमीशन खाकर आज ज्ञान दे रहे हैं, तो कौन सुनेगा. पूरे विधानसभा में बर्बाद करने के बाद आज तारिक अनवर और मनोहर सिंह को टारगेट कर रहे हैं. उनको (शकील अहमद खान) जनता नकार चुकी है."-मोहम्मद शहाबुद्दीन, कांग्रेस कार्यकर्ता
राजेश राम ने दी सफाई: वहीं बैठक में हुए हंगामे पर सफाई देते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपनी-अपनी बात रख रहे थे. लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को अपनी राय रखने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि इसे विवाद या टकराव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.
"सभी पार्टी के लोग थे. सबका पार्टी में बात कहने का अलग-अलग तरीका है. इसको नोकझोंक नहीं माना जाता है. हमारे नेता कई तरीकों से अपनी बातें रखते हैं. उसको मैं सुझाव मानता हूं."- राजेश राम,प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस
खुलकर सामने आई पार्टी के अंदर की गुटबाजी: हालांकि, संगठनात्मक मजबूती के लिए बुलाई गई इस बैठक में जिस तरह नेताओं के बीच खुलकर विरोध और बहस देखने को मिली, उसने कांग्रेस की गुटबाजी और आंतरिक मतभेदों को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है. अब राजनीतिक गलियारों में इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.
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