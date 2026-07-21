कानपुर में महिला की संदिग्ध मौत पर हंगामा; परिजनों का आरोप- ऑटो से कुचलकर की गई हत्या
फरार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 5 टीमें दे रहीं दबिश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 2:59 PM IST
कानपुर: पनकी थाना क्षेत्र के गंभीरपुर गांव में रविवार रात ऑटो से कुचलकर एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है. घटना के बाद से आक्रोशित परिजनों ने शव रखकर हंगामा किया, जिसके चलते मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.
मृतक महिला की पहचान राजेश्वरी (45) के रूप में हुई है. मृतका के बड़े बेटे विशाल और छोटे बेटे गोविंद ने आरोप लगाया है कि उनकी मां पर ऑटो चढ़ाकर उनकी हत्या की गई है. विशाल ने बताया कि पिछले 3 सालों से गांव के ही रहने वाले सूरज राजपूत, मनोज राजपूत और बृजेश लगातार उन्हें मारने का प्रयास कर रहे हैं. घटना से 2 दिन पहले भी उनका विवाद हुआ था.
बेटे विशाल के मुताबिक, रविवार रात करीब 10:30 बजे छोटा भाई गोविंद रतनपुर में जॉब से पैदल वापस आ रहा था, तभी रास्ते में मनोज राजपूत, उसके भाई और 5 अन्य लड़कों ने ऑटो से घेरकर उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की. कॉल आने पर जब विकास मौके पर पहुंचा और मारपीट का कारण पूछा, तो सूरज राजपूत ने पीछे से उस पर हमला कर दिया.
बीच-बचाव करने और चौकी जाने के लिए जब उनकी मां निकलीं, तो मनोज राजपूत और सूरज राजपूत ने ऑटो में बैठकर उनके ऊपर ऑटो चढ़ा दी, जिससे मां की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
आक्रोशित परिजनों ने मंगलवार सुबह घर पर मां का शव रखकर हंगामा किया. पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया. प्रशासन से आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई है.
पनकी थाना प्रभारी दिनेश सिंह विष्ट ने बताया कि परिजनों की तरफ से प्राप्त तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 5 टीमें लगाई गई हैं. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी.
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