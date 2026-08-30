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कानपुर में महिला की संदिग्ध मौत पर बवाल, हाईवे पर शव रख लगाया जाम, पथराव में दो इंस्पेक्टर और दरोगा घायल

महिला की मौत पर बवाल. ( Photo Credit; Kanpur Police )

कानपुर : महाराजपुर थाना क्षेत्र के लालपुर गांव में शनिवार शाम महिला माला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला रविवार को तूल पकड़ गया. पोस्टमॉर्टम के बाद शव घर पहुंचने पर आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने रविवार शाम करीब 5:45 बजे शव को हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाने की कोशिश की तो भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें महाराजपुर और चकेरी थाने के दो इंस्पेक्टर और एक दरोगा घायल हो गए. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. एसीपी चकेरी आशुतोष कुमार ने बताया, पथराव करने वाले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत के असली कारणों की जांच जारी है. रविवार शाम पोस्टमॉर्टम के बाद जब परिजन शव को लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में मायके और ससुराल पक्ष के बीच विवाद हो गया. मायके पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने ससुरालियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते उन्होंने कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया और प्रदर्शन शुरू कर दिया. मृतका के चचेरे भाई शनि ने बताया, करीब 8 साल पहले लालूखेड़ा गांव के रहने वाले मुन्ना निषाद से माला की शादी हुई थी. उनके दो बच्चे बेटा रुद्रा और बेटी वैष्णवी हैं. शनिवार दोपहर माला की तबीयत खराब होने पर वह उसे दवा दिलाकर करीब तीन बजे ससुराल छोड़कर आया था. इसके करीब एक घंटे बाद पति मुन्ना ने फोन कर सूचना दी कि माला ने फांसी लगा ली है.