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कांकेर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी का निलंबन, स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संगठन ने खोला मोर्चा

यह मामला आयुष्मान आरोग्य मंदिर कुरीस्टीकुर में पदस्थ ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक खगेन्द्र कुमार सोनकर से जुड़ा है. खगेन्द्र कुमार सोनकर स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संगठन के जिला उपाध्यक्ष भी हैं. कर्मचारी संगठन का कहना है कि साल 2013 से लगातार उप स्वास्थ्य केंद्र कुरीस्टीकुर में पदस्थ खगेन्द्र कुमार सोनकर ने लंबे समय तक स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सेवाएं दी हैं और उनका कार्य संतोषजनक रहा है.

कांकेर : स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी के निलंबन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. संगठन ने प्रेस वार्ता कर निलंबन कार्रवाई को एकतरफा और नियमों के खिलाफ बताया है. संगठन ने बीएमओ पर कर्मचारियों के साथ मनमानी और दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है.

संगठन का आरोप है कि इतने लंबे सेवा काल में कभी भी कार्य में लापरवाही को लेकर कोई लिखित नोटिस या व्यक्तिगत स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया, लेकिन अचानक निलंबन की कार्रवाई कर दी गई. संगठन ने बीएमओ धनेलीकंहार की शिकायत पर हुई कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए हैं.

पुराने मुद्दे पर की गई कार्रवाई

संगठन का आरोप है कि वर्ष 2024-25 के पुराने मामले को वर्तमान कार्रवाई का आधार बनाया गया, जबकि संबंधित कर्मचारी द्वारा उस समय मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब समय पर दिया जा चुका था और उसकी प्राप्ति का प्रमाण भी मौजूद है.

कांकेर स्वास्थ्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)

कर्मचारी संगठन का कहना है कि पुराने प्रकरण को नए तरीके से प्रस्तुत कर कार्रवाई को उचित ठहराने का प्रयास किया गया है. उनका कहना है कि यदि जवाब नहीं दिया गया था तो विभाग को नियमानुसार आगे की कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया.

संगठन ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने के बजाय अधिकारियों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है और कर्मचारियों के साथ व्यवहार ठीक नहीं किया जा रहा है.

हम अपनी बात शासन स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं. ऐसे बीएमओ जिनकी कर्मचारी और संगठन के प्रति सोच सही न हो. ऐसे बीएमओ को हटाना चाहिए. जो निलंबन किया गया है, उसे पांच दिन के अंदर वापस लिया जाए. वर्ना छठवें दिन संगठन सीएमएचओ कार्यालय का घेराव करेगा. फिर भी बात नहीं बनी तो हम अनशन करेंगे- रामेश्वर कुमार साहू, जिलाध्यक्ष,स्वास्थ्य कर्मचारी संघ

स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संगठन ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, निलंबन आदेश की समीक्षा की जाए और कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाए. फिलहाल इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में नाराजगी बनी हुई है.