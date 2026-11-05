हिमाचल में पंचायत प्रधान की पत्नी की मौत पर बवाल, अंतिम संस्कार के दौरान पथराव, मायका-ससुराल पक्ष आपस में भिड़े
पुलिस ने किसी तरह स्थिति को संभाला और लोगों को शांत करने का प्रयास किया. क्षेत्र में अभी भी तनाव का माहौल है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 7:04 PM IST
ज्वालामुखी: कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी क्षेत्र के भाटी बोहन में पंचायत प्रधान की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद भारी बवाल हो गया. 28 वर्षीय नीतिका देवी की मौत के मामले में मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या के आरोप लगाए हैं. मामला उस समय और बिगड़ गया, जब गुरुवार को अंतिम संस्कार के दौरान दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों तरफ से लाठी-डंडे चलने के साथ-साथ पत्थरबाजी भी हुई. इस दौरान कई लोगों को चोट भी आई.
जानकारी के अनुसार, भाटी बोहन पंचायत के प्रधान कपिल देव की पत्नी नीतिका देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी. जिसके बाद 3 नवंबर को उन्हें लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. नीतिका की उम्र करीब 28 वर्ष थी और उनकी शादी लगभग तीन साल पहले ज्वालामुखी क्षेत्र के भड़ोली स्थित टोरू गांव में हुई थी. वह अपने पीछे दो छोटी बेटियां छोड़ गई हैं.
मायका पक्ष ने ससुराल वालों पर लगाए हत्या के आरोप
महिला की मौत की सूचना मिलने के बाद मायका पक्ष के सैकड़ों लोग ससुराल पहुंच गए. परिजनों ने वहां विरोध जताते हुए ससुराल पक्ष पर बेटी की हत्या करने के गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने पति के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और उसे पंचायत प्रधान के पद से निलंबित करने की मांग भी उठाई.
अंतिम संस्कार के दौरान चेहरा नहीं दिखाने का आरोप
महिला की मौत के बाद दोनों पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद अंतिम संस्कार के दौरान भी जारी रहा. मायका पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि अंतिम विदाई से पहले उन्हें अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं दिखाया गया. परिजनों ने यह भी दावा किया कि नीतिका ने एक साल के भीतर दो बेटियों को जन्म दिया था और करीब 15 दिन पहले उसका गर्भपात करवाया गया था. उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच करवाने की मांग की है.
अंतिम संस्कार के दौरान चले लाठी-डंडे और पत्थर
अंतिम संस्कार के दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ा तो लाठी-डंडे चलने लगे और एक-दूसरे पर पत्थर फेंके गए. इस घटना में कई लोगों के चोटिल होने की सूचना है. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव कर स्थिति संभालने की कोशिश की. पत्थरबाजी के दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी खुद को बचाते नजर आए. हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी.
मायके पक्ष ने शादी के दौरान दिए गए दहेज, गहने और अन्य सामान को वापस दिलवाने की मांग भी उठाई है. परिजनों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उनकी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. मायके पक्ष ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पुलिस आरोपियों को पकड़ने के बजाय उनका सहयोग कर रही है.
पहले से श्मशानघाट पर तैनात थी पुलिस
अंतिम संस्कार के दौरान दोबारा विवाद होने की आशंका को देखते हुए ज्वालामुखी पुलिस पहले से ही श्मशानघाट पर मौजूद थी. विवाद बढ़ने के बाद पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को शांत करवाने और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास किया. महिला की मौत के बाद से ही दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ था.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा मौत का कारण
देहरा के एएसपी नवदीप सिंह ने बताया, "महिला की मौत प्राकृतिक कारणों, किसी बीमारी, जहरीले पदार्थ के सेवन या किसी अन्य वजह से हुई है, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी. मामले की जांच की जा रही है और मायका पक्ष को पूरा न्याय दिलाया जाएगा."
इस मामले में बोहन भाटी पंचायत के मौजूदा प्रधान और मृतका के पति कपिल देव का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है. फिलहाल नीतिका देवी की मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही चल पाएगा. मायका पक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों की भी जांच की जानी है. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है.
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