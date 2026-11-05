ETV Bharat / state

हिमाचल में पंचायत प्रधान की पत्नी की मौत पर बवाल, अंतिम संस्कार के दौरान पथराव, मायका-ससुराल पक्ष आपस में भिड़े

विवाहिता की मौत के बाद अंतिम संस्कार में बवाल ( ETV BHARAT )

ज्वालामुखी: कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी क्षेत्र के भाटी बोहन में पंचायत प्रधान की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद भारी बवाल हो गया. 28 वर्षीय नीतिका देवी की मौत के मामले में मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या के आरोप लगाए हैं. मामला उस समय और बिगड़ गया, जब गुरुवार को अंतिम संस्कार के दौरान दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों तरफ से लाठी-डंडे चलने के साथ-साथ पत्थरबाजी भी हुई. इस दौरान कई लोगों को चोट भी आई.

जानकारी के अनुसार, भाटी बोहन पंचायत के प्रधान कपिल देव की पत्नी नीतिका देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी. जिसके बाद 3 नवंबर को उन्हें लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. नीतिका की उम्र करीब 28 वर्ष थी और उनकी शादी लगभग तीन साल पहले ज्वालामुखी क्षेत्र के भड़ोली स्थित टोरू गांव में हुई थी. वह अपने पीछे दो छोटी बेटियां छोड़ गई हैं.