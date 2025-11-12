ETV Bharat / state

आईआईटी भिलाई में स्टूडेंट की मौत पर हंगामा, छात्रों ने की सीबीआई जांच की मांग

आईआईटी भिलाई मे मंगलवार को एक छात्र की मौत हो गई. अब इस मुद्दे पर विद्यार्थियों ने सीबीआई जांच की मांग की है.

IIT Bhilai student protest
आईआईटी भिलाई में छात्रों का बवाल (ETV BHARAT)
दुर्ग: भिलाई आईआईटी में बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र की संदिग्ध परिस्थतियों में मौत के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है. मंगलवार को छात्र सोमिल साहू की मौत हुई थी. इस घटना के बाद से पूरे आईआईटी भिलाई में शोक का माहौल है. आईआईटी के विद्यार्थियों ने इस घटना पर बुधवार को आईआईटी भिलाई में कैंडल मार्च निकाला. छात्र के लिए न्याय की मांग की गई है.

कैंडल मार्च में हजारों छात्र छात्राएं शामिल: इस कैंडल मार्च में हजारों की संख्या में आईआईटी भिलाई के छात्र शामिल हुए. छात्रों ने हाथों मे वी वांट जस्टिस और लापरवाही की कीमत जान क्यों जैसे पोस्टर लेकर विरोध दर्ज कराया. सभी छात्रों ने नम आंखों से अपने साथी छात्र सोमिल साहू को श्रद्धांजलि देते हुए दो मिनट का मौन धारण किया.

आईआईटी भिलाई में छात्र की मौत पर हंगामा (ETV BHARAT)

संस्थान प्रबंधन की लापरवाही के कारण यह दुखद घटना हुई है. छात्र 12 घंटे से लगातार न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रबंधन की ओर से उनकी बात नहीं सुनी गई. हमारी एक ही मांग है कि इस मौत की जांच सीबीआई से कराई जाए और सच्चाई सामने लाई जाए- जोसेफ, प्रदर्शनकारी छात्र

आईआईटी भिलाई प्रबंधन ने लिया एक्शन: इस घटना पर आईआईटी भिलाई प्रबंधन ने एक्शन लिया है. स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही को देखते हुए हेल्थ इंचार्ज डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

छात्रों का गुस्सा नहीं हो रहा शांत: छात्रों का कहना है कि जब तक मौत के कारणों की पूरी जांच नहीं होती और जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे अपना विरोध जारी रखेंगे.

मंगलवार को आईआईटी प्रबंधन का आया था बयान: इस घटना पर मंगलार को आईआईटी भिलाई प्रबंधन का बयान सामने आया था. आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रो. राजीव प्रकाश ने कहा था कि छात्र को पहले से बीमारी थी. हम लोगों को जो सूचना मिली है उसके आधार पर बताया गया कि छात्र खाना खा रहा था. उस दौरान उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया. उसके बाद उसके श्वास नली में खाना फंस गया जिससे उशकी तबियत बिगड़ गई.

