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देश में एलपीजी के लिए मचा है हाहाकार, सदन में हंगामा, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल बोले-अराजकता फैलाना चाहती है कांग्रेस

झारखंड बजट सत्र में एलपीजी किल्लत के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच काफी गर्मागर्म बहस हुई.

Jharkhand Budget Session
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव. (फोटो-सौ. जेवीएसटीवी)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 13, 2026 at 5:40 PM IST

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रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह.

रांचीः बजट सत्र के 13वें दिन प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरु होने से ठीक पहले एलपीजी सिलेंडर के साथ-साथ पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत का हवाला देते हुए सत्ता पक्ष के विधायकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. इस दौरान सदन में नरेंद्र मोदी हाय-हाय के नारे लगाए गए. कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के दौरान भारत की लचर विदेश नीति की पोल खुल गई है. देश में एलपीजी के लिए हाहाकार मचा हुआ है. पेट्रोल और डीजल की किल्लत होने लगी है.

कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव की दलील

प्रदीप यादव ने आरोप लगाया कि एलपीजी की किल्लत की वजह से मंदिरों में भोग चढ़ना बंद हो गया है. स्कूलों में मिड डे मील नहीं बन रहे हैं. बिजली से चलने वाले चूल्हों की खरीदारी बढ़ गई है. सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि पीएम ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं. उन्होंने कहा कि सदन से पीएम के नाम एक संदेश जारी करना चाहिए.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और जदयू विधायक सरयू राय का बयान. (वीडियो-सौ. जेवीएसटीवी)

नहीं है पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कमी-बाबूलाल

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग देश में अराजक माहौल बनाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के मंत्री और विधायक रिक्शा से चल रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि ना पेट्रोल की कमी है और ना एलपीजी की. अगर पेट्रोल-डीजल नहीं है तो ये लोग सदन कैसे पहुंचे. कायदे से ऐसे लोगों को पैदल सदन आना चाहिए था. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इनकी नौटंकी को जनता समझ रही है. उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने पर अगर सत्ता पक्ष के लोग इस तरह से प्रदर्शन करेंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस के विधायक पीएम के नाम संदेश भेजने की बात कर रहे हैं, जबकि इनके नेता संसद में चर्चा नहीं ले रहे हैं.

वहीं हंगामे के बीच जदयू विधायक सरयू राय ने कहा कि एक तरफ सत्ता पक्ष के विधायक एलपीजी की कमी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ राज्य सरकार कह रही है कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है. एलपीजी के लिए नंबर भी जारी किए गए हैं. हर जगह पेट्रोल और डीजल मिल रहा है. उन्होंने कहा कि अपनी ही सरकार में ये लोग उपद्रव कराना चाह रहे हैं. काफी देर तक चले हंगामे के बाद स्पीकर ने दोनों पक्षों को शांत कराया. इसके बाद प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरु हो पाई.

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