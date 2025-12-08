ETV Bharat / state

ओबीसी छात्रवृत्ति विवादः मंत्री सुदिव्य की विपक्ष को चुनौती, केंद्र सरकार कर रही है सौतेला व्यवहार

ओबीसी छात्रवृत्ति विवाद को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ.

uproar in house over issues of pre and post matric scholarship for OBC students During winter session of Jharkhand Assembly
सदन की कार्यवाही में भाग लेते मंत्री (सौ. JVSTV)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 8, 2025 at 5:17 PM IST

रांचीः झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में आज मंगलवार को ओबीसी के प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का मामला जोरशोर से उठा. विपक्ष के हंगामे की वजह से प्रश्नकाल की कार्यवाही भी बाधित हो गई.

विपक्ष लगातार इस मसले को उठाता रहा कि छात्रों को छात्रवृत्ति न देकर राज्य सरकार उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है. जवाब की मांग पर अड़ा विपक्ष वेल में हंगामा करता रहा. इसी दौरान उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि इस हालात के लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार जिम्मेवार है. साथ ही स्पीकर के माध्यम से सदन में विपक्ष को चुनौती दी कि उनके आंकड़े को गलत साबित करके दिखाएं.

ओबीसी पोस्ट मैट्रिक की बकाया राशि का विवरण

मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि पोस्ट मैट्रिक ओबीसी छात्रों के लिए साल 2023-24 में 271.37 करोड़ की मांग रखी गई थी. इसकी तुलना में केंद्र से सिर्फ 77.31 करोड़ रु. मिले. इसी तरह साल 2024-25 में 253.21 करोड़ की मांग की गई. इसकी जगह महज 33.57 करोड़ ही मिले. साल 2025-26 में 370.17 करोड़ की मांग की गई. लेकिन इसके एवज में एक पैसा भी नहीं मिला.

ओबीसी प्री-मैट्रिक की बकाया राशि का विवरण

मंत्री ने दावा किया कि इसी तरह ओबीसी से जुड़े प्री-मैट्रिक छात्रों के साथ भी केंद्र ने सौतेला व्यवहाल अपनाया है. उन्होंने कहा कि साल 2023-24 में प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप मद में 67.88 करोड़ की मांग की गई थी. बदले में सिर्फ 7.35 करोड़ रु मिले. इसी तरह साल 2024-25 में 66.14 करोड़ के बदले महज 11.61 करोड़ मिले. जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 45.91 करोड़ की मांग रखी गई लेकिन सिर्फ 3.95 करोड़ रु. मिले.

मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या अब ये लोग केंद्र सरकार से पूछेंगे कि झारखंड के साथ ऐसा क्यों हो रहा है. उन्होंने कहा कि वे इस डाटा के साथ केंद्र सरकार के समक्ष जाने को तैयार हैं. ओबीसी छात्रों के स्कॉलरशिप का हवाला देकर घड़ियालू आंसू बहा रहे विपक्ष को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए.

