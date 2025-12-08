ETV Bharat / state

ओबीसी छात्रवृत्ति विवादः मंत्री सुदिव्य की विपक्ष को चुनौती, केंद्र सरकार कर रही है सौतेला व्यवहार

रांचीः झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में आज मंगलवार को ओबीसी के प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का मामला जोरशोर से उठा. विपक्ष के हंगामे की वजह से प्रश्नकाल की कार्यवाही भी बाधित हो गई.

विपक्ष लगातार इस मसले को उठाता रहा कि छात्रों को छात्रवृत्ति न देकर राज्य सरकार उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है. जवाब की मांग पर अड़ा विपक्ष वेल में हंगामा करता रहा. इसी दौरान उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि इस हालात के लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार जिम्मेवार है. साथ ही स्पीकर के माध्यम से सदन में विपक्ष को चुनौती दी कि उनके आंकड़े को गलत साबित करके दिखाएं.

ओबीसी पोस्ट मैट्रिक की बकाया राशि का विवरण

मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि पोस्ट मैट्रिक ओबीसी छात्रों के लिए साल 2023-24 में 271.37 करोड़ की मांग रखी गई थी. इसकी तुलना में केंद्र से सिर्फ 77.31 करोड़ रु. मिले. इसी तरह साल 2024-25 में 253.21 करोड़ की मांग की गई. इसकी जगह महज 33.57 करोड़ ही मिले. साल 2025-26 में 370.17 करोड़ की मांग की गई. लेकिन इसके एवज में एक पैसा भी नहीं मिला.

ओबीसी प्री-मैट्रिक की बकाया राशि का विवरण