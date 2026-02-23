ETV Bharat / state

IDFC FIRST बैंक में घोटाले को लेकर हरियाणा विधानसभा में जोरदार हंगामा, कांग्रेस विधायकों ने की नारेबाज़ी

चंडीगढ़ : आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में घोटाले को लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ है. नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ के घोटाले का मुद्दा उठाया जिसका जवाब हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने दिया. उनके जवाब के बाद सदन में कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में घोटाले पर हंगामा : नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ के घोटाले का मुद्दा जोर-शोर से उठाया. उन्होंने कहा कि "ये बहुत गंभीर मुद्दा है". इसका जवाब देते हुए हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि "सरकार अलग अलग बैंकों में पैसा रखती है. जिस बैंक में ये मामला आया है, उस बैंक में चार विभागों के खाते थे. इस पूरे मामले के हर फैक्ट्स पर हम जांच करा रहे हैं. जब ये मामला सामने आया तो सरकार की ओर से तुरंत ही इस बैंक से सारा पैसा राष्ट्रीयकृत बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया. इस मामले में सेबी को भी लेटर लिखा गया है. एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस से भी मामले की जांच करवाई जा रही है. इस मामले में कोई भी शामिल होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में सरकार का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है. हमारा एक भी पैसा कहीं नहीं जाएगा".

"सरकार को पता है, कसूरवार कौन है" : वहीं सीएम के जवाब के बाद सदन में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने कहा कि "सरकार को सब पता है कि कसूरवार कौन है. उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए". सीएम सैनी ने कहा कि "हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है. जांच में कुछ समय लगता है. जो भी दोषी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा". इस पर कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया. स्पीकर ने तब कहा कि सीएम ने जवाब दे दिया है, अब आप लोग शांत हो जाइए. लेकिन फिर भी कांग्रेस के विधायकों ने नारेबाजी की. स्पीकर ने कहा कि सदन नियमों से चलेगा. उन्होंने कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा को बैठ जाने के लिए कहा. इसके बाद कहीं जाकर विधानसभा की आगे की कार्यवाही शुरू हो सकी.

