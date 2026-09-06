हरिद्वार में किशोरी की मौत के बाद हंगामा, सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन, जानिए वजह
किशोरी की मौत की खबर के बाद क्षेत्र में परिजन और स्थानीय लोगों ने रेल चौकी पर धरना प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 6, 2026 at 10:01 PM IST
हरिद्वार: ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में हुए एक हादसे में घायल 15 वर्षीय किशोरी की उपचार के दौरान मौत के बाद रविवार को परिजनों ने मृतका के शव को सड़क पर रख कर धरना दिया. इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने आरोपी चालक की गिरफ्तारी कि मांग की. परिजनों ने दो घंटे तक शव को सड़क से हटने नहीं दिया. प्रदर्शन बढ़ता देख मौके पर आसपास के थानों की फोर्स को मौके पर बुलाया गया. प्रदर्शन के दौरान पुलिस और लोगों की नोंकझोंक भी होती रही. पुलिस के नियम अनुसार कार्रवाई के आश्वासन के बाद परिजन किशोरी के शव को अंतिम संस्कार करने को लेकर चले गए.
परिजनों के अनुसार, 30 अगस्त की रात ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में रविदास चौक अंडरपास के पास महफिल रेस्टोरेंट के सामने तेज रफ्तार कार ने लौधामंडी निवासी किशोरी को टक्कर मार दी. आरोप है कि कार चालक किशोरी को करीब 300 मीटर तक वाहन के साथ घसीटता ले गया. हादसे में गंभीर रूप से घायल किशोरी का एम्स अस्पताल में उपचार चल रहा था. शुक्रवार को परिजनों ने उसे भूमानंद अस्पताल में भर्ती कराया. जहां शनिवार को उसकी मौत हो गई.
बता दें शनिवार को भी जब किशोरी की मौत की खबर क्षेत्र में पहुंची तो परिजन और स्थानीय लोगों ने रेल चौकी पर धरना प्रदर्शन किया. आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की. रविवार को फिर से परिजन किशोरी का शव लेकर धरने पर बैठ गए. रविवार को रेल चौकी से कटहरा बाजार मार्ग पर एसबीआई के पास नाले की पुलिया के बाहर सड़क पर परिजन किशोरी के शव को रखकर धरना देने लगे. इस दौरान सड़क पर यातायात प्रभावित हो गया.मौके पर वाहनों का जाम लग गया.
सूचना मिलने पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची. प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझने का प्रयास किया, लेकिन लोगों की भीड़ एकत्रित होने लगी. आक्रोश बढ़ता देख आसपास के थानों से फोर्स को मौके पर बुलाया गया. परिजन आरोपी चालक की गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग करने लगे. पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आश्वासन दिया. हंगामे के बाद परिजन अंतिम संस्कार करने के लिए शव को लेकर चले गए.
सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया इस मामले में पुलिस ने पूर्व में ही मुकदमा दर्ज कर लिया था. गहनता से मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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