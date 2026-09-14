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हरदोई में दधि उत्सव में डिंपल यादव का गाना बजाने पर बवाल, दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 5 नामजद और 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

Youth Beaten In Hardoi
पुलिस ने 5 नामजद और 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की है. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 2:47 PM IST

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हरदोई: हरदोई जिले के अतरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत रेहरियामऊ गांव में दधि उत्सव के दौरान गाना बजाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर मारपीट की घटना हुई, जिसमें कई लोग चोटिल हो गए.

पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 5 नामजद और 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने 5 नामजद और 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की है. (ईटीवी भारत)

रेहरियामऊ निवासी देशराज के अनुसार गांव में आयोजित दधि उत्सव के दौरान 'मैनपुरी ने साथ निभाया डिंपल यादव जीत गईं' गाना बार-बार बजाया जा रहा था.

इस पर जब उन्होंने धार्मिक भजन बजाने का आग्रह किया, तो गांव के राजू यादव, दुर्गेश यादव और उनके साथियों ने जातिसूचक गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दी.

Youth Beaten In Hardoi
गाने को लेकर बवाल. (ईटीवी भारत)

हमलावरों ने मौके पर मौजूद महिलाओं और बच्चों के साथ भी अभद्रता और मारपीट की, जिससे अफरा-तफरी मच गई. घायलों का इलाज़ कराया गया है.

मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक सुबोध गौतम ने बताया कि वादी देशराज की तहरीर के आधार पर अतरौली थाने में 5 नामजद और 30-40 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है.

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है तथा अन्य आरोपियों की तलाश में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल मुस्तैद है. पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल अन्य नामजद और अज्ञात आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर विधि सम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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