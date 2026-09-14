ETV Bharat / state

हरदोई में दधि उत्सव में डिंपल यादव का गाना बजाने पर बवाल, दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

पुलिस ने 5 नामजद और 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की है. ( ईटीवी भारत )

हरदोई: हरदोई जिले के अतरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत रेहरियामऊ गांव में दधि उत्सव के दौरान गाना बजाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर मारपीट की घटना हुई, जिसमें कई लोग चोटिल हो गए. पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 5 नामजद और 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने 5 नामजद और 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की है. (ईटीवी भारत) रेहरियामऊ निवासी देशराज के अनुसार गांव में आयोजित दधि उत्सव के दौरान 'मैनपुरी ने साथ निभाया डिंपल यादव जीत गईं' गाना बार-बार बजाया जा रहा था.