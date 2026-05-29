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हरदोई में निजी जमीन पर बने मंदिर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखने पर बवाल; फोर्स तैनात

डीएम ने बताया कि दो लोगों को हिरासत में लिया है. अन्य को चिह्नित कर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

हरदोई में निजी जमीन पर बने मंदिर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखने पर बवाल.
हरदोई में निजी जमीन पर बने मंदिर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखने पर बवाल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 11:22 AM IST

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हरदोई: बिना अनुमति के भगवान बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना किए जाने के मामले में बवाल हुआ. मौके पर पहुंची राजस्व और पुलिस टीम पर पथराव भी किया गया. इस दौरान कई कर्मियों को चोटें आई हैं. घटना के बाद मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है.

सूचना पर तत्काल भारी पुलिस फोर्स के साथ एसडीएम संडीला नारायणी भाटिया और क्षेत्राधिकारी हरियावां अजीत सिंह पहुंचे. मामले को शांत कराया गया. देर रात मौके पर पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा और जिला अधिकारी अनुनय झा भी पहुंचे. इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है.

जिलाधिकारी अनुनय झा ने बताया कि कोतवाली बेनीगंज के ग्राम महुआकोला में प्रशासन की बिना अनुमति लिए गांव के पुत्ती लाल पुत्र गिरजा प्रसाद मौर्य द्वारा अपने 25 अन्य साथियों के साथ मिलकर भगवान बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना की जा रही थी. इसका स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा था. इस पर बुधवार की सुबह राजस्व व पुलिस ने उपरोक्त को समझाया.

जिलाधिकारी अनुनय झा. (Video Credit: ETV Bharat)

सुबह 11 बजे से शुरू हुई आपसी बातचीत रात 10 बजे तक चलती रही. वहां मौजूद ग्रामीणों के अलावा बौद्ध धर्म को मानने वाले राजधानी लखनऊ के अलग-अलग जगहों से शामिल तीनों युवकों और उनके अन्य अराजकतत्वों द्वारा राजस्व टीम और पुलिस बल पर पथराव कर दिया गया.

भीड़ को अचानक उग्र होता देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. इसके चलते एक पुलिसकर्मी सहित महिला आरक्षी को चोटें आई हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोथावां भेजा गया है.

डीएम ने बताया कि घटना में शामिल दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. अन्य लोगों को चिह्नित कर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. गांव में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

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