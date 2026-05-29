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हरदोई में निजी जमीन पर बने मंदिर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखने पर बवाल; फोर्स तैनात

हरदोई में निजी जमीन पर बने मंदिर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखने पर बवाल. ( Photo Credit: ETV Bharat )