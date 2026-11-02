हमीरपुर में 3 साल की बच्ची की हत्या पर बवाल, पुलिस पर पथराव; मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार
मृत बच्ची के परिजनों का कहना है कि गांव का ही एक पड़ोसी बच्ची को अपने साथ लेकर गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 7:29 AM IST
हमीरपुर: जिले के मुस्कुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन साल की मासूम बच्ची की लाश मिलने हड़कंप मच गया. आरोप है कि गांव का हीं एक व्यक्ति बच्ची को साथ लेकर गया था. उसी पर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने और हत्या का आरोप लगा है. वारदात से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया और जमकर हंगामा हुआ. किसी तरह पुलिस ने लोगों का नियंत्रित किया.
हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि 01 नवंबर को मुस्करा थाना क्षेत्र के हीं एक गांव से तीन साल की बच्ची का शव मिलने की सूचना मिली थी. तत्काल इस सूचना पर पुलिस टीम और उच्चाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया.
मृत बच्ची के परिजनों का कहना है कि गांव का ही एक पड़ोसी बच्ची को अपने साथ लेकर गया था. इसके बाद उसकी लाश मिली है. मामले के सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है. सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है. इस प्रकरण में आरोपी पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.
आरोप और पुलिस की मुठभेड़: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तीन साल की मासूम बाद हत्या के मामले में आरोपी पर सुसंगत धाराओं में केस दर्ज था. देर रात उसे गिरफ्तार किया गया. पूछताछ के बाद आरोपी को घटनास्थल पर ले जाया गया था.
वहां पहले से छिपाकर रखे हथियार से आरोपी ने पुलिस पर फायर किया. आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम ने गोली चलाई, दो गोली आरोपी के पैर में लगी है. उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. वहां से हायर सेंटर रेफर किया गया है.
परिजनों ने क्या बताया: परिजनों के मुताबिक, बच्ची रविवार दोपहर करीब 3:30 बजे घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान वह गायब हुई. खोजबीन कर रहे परिजनों को शाम करीब 7 बजे बच्ची का शव पास के हीं एक अरहर के खेत में मिला. शव मिलते हीं परिवार में चीख-पुकार मच गई. ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. परिजनों ने पड़ोसी पर बच्ची की हत्या का आरोप लगाया है.
कार्रवाई की मांग कर गुस्साए लोग: रात करीब 10 बजे घटनास्थल की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने शव उठाने का प्रयास किया तो परिजन विरोध करने लगे. वह कार्रवाई की मांग पर अड़ गए. पुलिस और परिजनों के बीच नोकझोक भी हुई. भीड़ में लोग कहते सुनाई दिए कि जैसी करनी, वैसी सजा मिले.
महिलाएं पुलिस की गाड़ी रोककर रोती रहीं और बच्ची को आखिरी बार देखने देने की गुहार लगाती रहीं. वह कहती रहीं- एक नजर तो देखन देव नातिन का. इसी बीच आक्रोशित लोगों ने पुलिस वाहनों को निशाना बनाया.
सीओ राठ की गाड़ी का अगला शीशा तोड़ दिया गया. राठ कोतवाली, जलालपुर और बिवांर थाने की गाड़ियों के साथ यूपी-112 के वाहनों के शीशे भी क्षतिग्रस्त हुए. करीब आधा दर्जन पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की गई.
पथराव के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर तैनात की गई. अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार वर्मा और सीओ राठ राजीव प्रताप सिंह ने परिजनों व ग्रामीणों को समझाया. इसके बाद पुलिस शव को मोर्चरी ले गई. वहीं पुलिस अधीक्षक ने कठोर कार्रवाई का भरोसा दिया है.
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