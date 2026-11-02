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हमीरपुर में 3 साल की बच्ची की हत्या पर बवाल, पुलिस पर पथराव; मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार

हमीरपुर में 3 साल की बच्ची की हत्या पर बवाल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हमीरपुर: जिले के मुस्कुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन साल की मासूम बच्ची की लाश मिलने हड़कंप मच गया. आरोप है कि गांव का हीं एक व्यक्ति बच्ची को साथ लेकर गया था. उसी पर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने और हत्या का आरोप लगा है. वारदात से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया और जमकर हंगामा हुआ. किसी तरह पुलिस ने लोगों का नियंत्रित किया.

हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि 01 नवंबर को मुस्करा थाना क्षेत्र के हीं एक गांव से तीन साल की बच्ची का शव मिलने की सूचना मिली थी. तत्काल इस सूचना पर पुलिस टीम और उच्चाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया.