ETV Bharat / state

हमीरपुर में फल विक्रेता की मौत के बाद हंगामा, पोस्टमार्टम में मिली 'बुलेट'

हमीरपुर में फल विक्रेता की मौत के बाद हंगामा. ( ईटीवी भारत )

हमीरपुर: कालपी चौराहे पर फल की ठेली लगाने वाले राजकुमार निषाद (40) की मौत के बाद सोमवार को परिजनों ने प्रदर्शन किया.

कानपुर में उपचार के दौरान मौत के बाद शव हमीरपुर पहुंचा, तो परिजन उसे कालपी चौराहे पर ले गए और सड़क पर रखकर जाम लगा दिया. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं.

घटना के समय आसपास लोग मौजूद थे, लेकिन गोली किसने और किन परिस्थितियों में चलाई, इसकी जानकारी परिवार को नहीं है. परिजन मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी की पहचान और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं.

उन्होंने आगे बताया कि कानपुर में उपचार के दौरान जांच में सिर में गोली होने की जानकारी सामने आई. पोस्टमार्टम में भी गोली लगने की पुष्टि हुई.

शुरुआत में परिजनों को लगा कि उन्हें चक्कर आया है या गिरने से चोट लगी है, उन्हें तत्काल हमीरपुर के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर कानपुर रेफर कर दिया गया.

मृतक के चचेरे भाई सुनील कुमार ने बताया कि राजकुमार 16 अक्टूबर की शाम करीब 5:30 बजे कालपी चौराहे पर अपनी फल की ठेली पर बैठे थे. उनकी मां राजकुमारी भी पास में अपनी ठेली लगाए थीं. इसी दौरान राजकुमार अचानक नीचे गिर पड़े.

परिजनों ने घटना की निष्पक्ष जांच कर गोली चलाने वाले की पहचान करने, दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और आर्थिक सहायता देने की मांग की. वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया.

परिजनों ने बताया कि राजकुमार करीब 20 वर्षों से कालपी चौराहे पर फल की ठेली लगाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे. उनकी पत्नी सरोज और चार बच्चे हैं. उनकी मौत से परिवार के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है. इसी वजह से परिजनों ने परिवार के एक सदस्य को नौकरी और आर्थिक सहायता देने की मांग की है.

चौराहे पर शव रखकर किया प्रदर्शन

सोमवार को शव हमीरपुर पहुंचने के बाद परिजन उसे कालपी चौराहे पर ले गए और स्टेट हाईवे-91 पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. इससे मार्ग पर आवागमन प्रभावित हुआ. महिलाओं समेत बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल हुए. सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची.

एसडीएम अभिषेक कुमार और सीओ यशपाल समेत अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया.

परिजनों की मांग है कि घटना की निष्पक्ष जांच कर गोली चलाने वाले की पहचान की जाए, दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए.

एएसपी का बयान

अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, 16 अक्टूबर को कालपी चौराहे पर फल विक्रेता राजकुमार निषाद (40) को परिजनों ने फर्श पर गिरने से चोट लगने की बात बताते हुए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया था. वहां से उन्हें कानपुर के हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां 18 अक्टूबर को उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई.

एएसपी ने बताया कि उपचार के दौरान कराए गए सीटी स्कैन में चिकित्सक ने मेटैलिक सब्सटेंस की जानकारी दी थी. इसके बाद पैनल गठित कर पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें बुलेट की पुष्टि हुई.

उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों, जिला अस्पताल या किसी अन्य व्यक्ति ने स्थानीय थाने को गोली चलने अथवा गोली लगने से घायल होने की सूचना नहीं दी थी. परिजनों से लिखित शिकायत प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.