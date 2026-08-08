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हंगामे की भेंट चढ़ी नगर परिषद की बैठक, आसंदी बैठक को लेकर हंगामा, भिड़े सत्ता-विपक्ष के पार्षद

ग्वालियर नगर परिषद की बैठक शुरू होते ही सदन में सत्ता पक्ष ने प्रथम पदेन सभापति की मौजूदगी में सेकंड पैनलिस्ट के आसंदी पर बैठने को लेकर जताई आपत्ति. संवाददाता पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

Gwalior Council House uproar
ग्वालियर नगर परिषद की बैठक में हंगामा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 3:32 PM IST

4 Min Read
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ग्वालियर: ग्वालियर के विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बुलाई गई नगर परिषद की बैठक एक बार फिर हंगामें की भेंट चढ़ गई. हालांकि, इस बार हंगामा लगभग हाथापाई तक पहुँच गया था. बैठक की शुरुआत के साथ ही पार्षदों में आसंदी पर बैठक को लेकर विवाद छिड़ गया जो आगे बढ़ कर झगड़े में तब्दील हो गया.

ग्वालियर में शुक्रवार को नगर निगम परिषद की विशेष बैठक में शहर में जलभराव, गैलेंट्री, होर्डिंग्स समेत 16 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी. पिछली बैठक अधिकारियों की अनुपस्थिति की वजह से स्थगित कर दी गई थी. ऐसे में शुक्रवार की बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही थी. लेकिन जब बैठक की शुरुआत हुई तो महापौर और परिषद के सभापति दोनों के ही बैठक में शामिल ना होने की जानकारी सदन को दी गई. इसके बाद आसंदी पर द्वतीय पैनलिस्ट मंजू राजपूत को बैठाया गया और सदन की कार्रवाई शुरू की गई.

Gwalior Council House uproar
ग्वालियर नगर परिषद की बैठक में हंगामा (ETV Bharat)

आसंदी बैठक को पेकर पार्षदों में हुआ विवाद

जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई सदन में सत्ता पक्ष ने प्रथम पदेन सभापति की मौजूदगी में सेकंड पैनलिस्ट के आसंदी पर बैठने को लेकर आपत्ति जताई. जिसके बाद नियमों का हवाला देकर सदन में नियम पढ़वाने को लेकर सत्ता और विपक्ष के पार्षदों में तीखी बहस शुरू हो गई.

Gwalior Council House uproar
ग्वालियर नगर परिषद की बैठक में हंगामा (ETV Bharat)

ये बहस जल्द ही अपशब्दों और झड़प में बदल गई. यहां तक कि सदन में पदेन सभापति गिर्राज कंसाना और एमआईसी सदस्य अवधेश कौरव के साथ अन्य पार्षद एक दूसरे को देख लेने की धमकियां देते नज़र आए. हालांकि उसके बाद सदन में मौजूद दूसरे पार्षदों ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर अलग कराया तब कार्यवाही आगे बढ़ी.

जलभराव समस्या पर विपक्ष ने दिया धरना

परिषद सदन में शांति ज़्यादा लंबी नहीं टिकी. जैसे ही शहर में जलभराव का मुद्दा आया विपक्ष के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया. पार्षद बृजेश श्रीवास के साथ तीन और पार्षद आसंदी के पास ही धरने पर बैठ गए. जिसके बाद हंगामे को देखते हुए सदन की कार्रवाई आगामी 10 अगस्त तक स्थगित कर दी गई.

झड़प पर क्या बोले एमआईसी सदस्य

हालांकि सदन में हाथापाई जैसी स्थिति बनने के बारे में सवाल करने पर एमआईसी सदस्य अवधेश कौरव का कहना था, "सदन में मौजूद सभी सदस्य एक परिवार हैं और कई बार परिवार में भी गरमा-गरमी हो जाती है. लेकिन ऐसी नौबत नहीं आती कि एक दूसरे पर हाथ उठा दें और ना कभी आएगी."

पूर्व नेता प्रतिपक्ष बोले- सदन में बनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति

वहीं नगर परिषद के पूर्व नेता प्रतिपक्ष कृष्णराव दीक्षित का कहना था कि, परिषद में हाथापाई तो नहीं हुई लेकिन परिषद के सदय आक्रोशित हो गए जो नहीं होना चाहिए था. सभी को अपनी बात शांति से रखने चाहिए थे. एक्ट में भी सभी बातों का प्रावधान है जिनके हिसाब से कार्यवाही होनी चाहिए थी. ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है की पार्षद सदन में आक्रोशित हुए. असल में आसंदी का विवाद इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना सदन में केबल खरीदी की रिपोर्ट को लेकर हुआ. अलग-अलग तरह की रिपोर्ट की वजह से ऐसी स्थिति बनी.

विपक्ष ने आयुक्त पर उठाए सवाल

इधर धरने पर बैठे विपक्ष के पार्षद बृजेश श्रीवास का कहना था, "ग्वालियर के हम सभी पार्षद शहर में जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं. लेकिन नगर निगम आयुक्त अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए फोटो सेशन में लगे हैं. साफ पानी में खड़े होकर फोटो खिंचवाओ और पोस्ट कर दो कि हम सीवर की समस्या को देखने आए हैं. धरने पर इसीलिए बैठे हैं कि गलियां सीवर से भरी पड़ी हैं. लोग हमसे कहते हैं कि कोई अधिकारी फ़ोन तक नहीं उठाता. जलभराव के लिए फ़ोन नंबर तो जारी कर दिया लेकिन कोई फ़ोन ही नहीं उठाता है."

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