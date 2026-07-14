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राम मंदिर चंदा चोरी पर गुरुग्राम में हंगामा, भाजपा कार्यालय के बाहर सुंदर कांड पढ़ने पहुंचे कांग्रेसी

धारा 163 लागू रहने के बावजूद गुरुग्राम में भाजपा कार्यालय के बाहर सुंदरकांड पाठ करने पहुंचे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

RAM MANDIR CHANDA CHORI
भाजपा कार्यालय के बाहर सुंदरकांड का पाठ करने पहुंचे कांग्रेसी नेता हिरासत में (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 14, 2026 at 3:14 PM IST

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Updated : July 14, 2026 at 3:23 PM IST

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गुरुग्रामः अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी के विरोध में गुरुग्राम में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ. कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा के प्रदेश कार्यालय गुरुकमल के बाहर सुंदरकांड का पाठ करने पहुंचे, लेकिन प्रशासन द्वारा लागू की गई धारा 163 के चलते पुलिस ने उन्हें रोक दिया. इसके बाद दोनों जिला अध्यक्षों समेत सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया.

भाजपा कार्यालय के बाहर लागू था धारा 163ः दरअसल कांग्रेस ने पहले ही ऐलान किया था कि वह राम मंदिर में चंदा चोरी के विरोध में भाजपा कार्यालय के बाहर सुंदरकांड का पाठ कर सांकेतिक प्रदर्शन करेगी. वहीं सोमवार देर रात सेक्टर-40 थाना पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को नोटिस जारी किया. मंगलवार सुबह जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भाजपा कार्यालय के 300 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी और पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया.

राम मंदिर चंदा चोरी पर गुरुग्राम में हंगामा (ETV Bharat)

पुलिस लाइन में किया सुंदरकांड का पाठः प्रशासन के आदेशों के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय के बाहर पहुंच गए और सुंदरकांड का पाठ करने की मांग पर अड़े रहे. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पंकज डावर, वर्धन यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन ले गई. हिरासत में लिए जाने के बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध जारी रहा. पुलिस लाइन परिसर में एक हॉल के भीतर बैठाए गए कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया. इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करते दिखाई दे रहे हैं. मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन की कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया. बहरहाल आज का दिन गुरुग्राम में राजनीतिक लिहाज से बहुत गरमाया हुआ था.

ये भी पढ़ें-'अयोध्या के राम मंदिर के चंदे में चोरी एक छोटी सी घटना है', बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव का बयान
Last Updated : July 14, 2026 at 3:23 PM IST

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राम मंदिर में चंदा चोरी
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