स्काईवॉक और महादेव घाट कॉरिडोर को लेकर हंगामा, कांग्रेस ने बताया फिजूल खर्च, मेयर बोली उन्हें नहीं है कुछ पता

रायपुर : रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा बुधवार को बुलाई गई, लेकिन इसकी शुरुआत से ही माहौल गरम रहा. पहले नेता प्रतिपक्ष बदले जाने के मुद्दे पर बवाल हुआ, फिर नगर निगम कमिश्नर की गैरमौजूदगी पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई. सभागार में लगभग पूरे सत्र के दौरान नारेबाजी, विरोध और तीखी बहस होती रही. सामान्य सभा में कुल 14 एजेंडे चर्चा के लिए लाए गए थे.





कमिश्नर की गैरमौजूदगी पर विपक्ष का हंगामा : बैठक की शुरुआत में नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने निगम आयुक्त की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जब शहर के अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, तो सर्वोच्च अधिकारी यहां क्यों नहीं हैं. इस पर सभापति ने सफाई देते हुए कहा कि आयुक्त प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों में व्यस्त हैं, इसलिए उपस्थित नहीं हो सके. लेकिन विपक्ष ने इसे असंतोषजनक बताते हुए कहा कि यह जनता के मुद्दों के प्रति प्रशासन की उदासीनता दिखाता है.

स्काईवॉक और महादेव घाट कॉरिडोर को लेकर हंगामा





स्काई वॉक पर बेफिजूल खर्च : सभा में अधोसंरचना विकास और सिटी डेवलेपमेंट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने स्काई वॉक परियोजना को बेफिजूल खर्च करार दिया. आकाश तिवारी ने कहा कि राजधानी में दिखावे के प्रोजेक्ट्स पर पैसा उड़ाया जा रहा है. इसकी जगह सड़क चौड़ीकरण और नागरिक सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए. उन्होंने विशेष रूप से तात्यापारा से शारदा चौक तक चौड़ीकरण के लिए प्रस्ताव लाने की मांग की.वहीं सभा में जब GST सुधार पर आभार प्रस्ताव लाया गया, तो विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया.



