स्काईवॉक और महादेव घाट कॉरिडोर को लेकर हंगामा, कांग्रेस ने बताया फिजूल खर्च, मेयर बोली उन्हें नहीं है कुछ पता

रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा में स्काईवॉक निर्माण को लेकर कांग्रेस ने हमला किया.

UPROAR IN GENERAL MEETING
स्काईवॉक और महादेव घाट कॉरिडोर को लेकर हंगामा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 29, 2025 at 7:31 PM IST

रायपुर : रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा बुधवार को बुलाई गई, लेकिन इसकी शुरुआत से ही माहौल गरम रहा. पहले नेता प्रतिपक्ष बदले जाने के मुद्दे पर बवाल हुआ, फिर नगर निगम कमिश्नर की गैरमौजूदगी पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई. सभागार में लगभग पूरे सत्र के दौरान नारेबाजी, विरोध और तीखी बहस होती रही. सामान्य सभा में कुल 14 एजेंडे चर्चा के लिए लाए गए थे.



कमिश्नर की गैरमौजूदगी पर विपक्ष का हंगामा : बैठक की शुरुआत में नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने निगम आयुक्त की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जब शहर के अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, तो सर्वोच्च अधिकारी यहां क्यों नहीं हैं. इस पर सभापति ने सफाई देते हुए कहा कि आयुक्त प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों में व्यस्त हैं, इसलिए उपस्थित नहीं हो सके. लेकिन विपक्ष ने इसे असंतोषजनक बताते हुए कहा कि यह जनता के मुद्दों के प्रति प्रशासन की उदासीनता दिखाता है.

स्काईवॉक और महादेव घाट कॉरिडोर को लेकर हंगामा (Etv Bharat)



स्काई वॉक पर बेफिजूल खर्च : सभा में अधोसंरचना विकास और सिटी डेवलेपमेंट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने स्काई वॉक परियोजना को बेफिजूल खर्च करार दिया. आकाश तिवारी ने कहा कि राजधानी में दिखावे के प्रोजेक्ट्स पर पैसा उड़ाया जा रहा है. इसकी जगह सड़क चौड़ीकरण और नागरिक सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए. उन्होंने विशेष रूप से तात्यापारा से शारदा चौक तक चौड़ीकरण के लिए प्रस्ताव लाने की मांग की.वहीं सभा में जब GST सुधार पर आभार प्रस्ताव लाया गया, तो विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया.

यह आभार नहीं, निंदा प्रस्ताव होना चाहिए. GST जनता पर थोपे गए ‘गब्बर सिंह टैक्स’ की तरह है, जिसने छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी है - आकाश तिवारी, नेता प्रतिपक्ष


महादेव घाट कॉरिडोर पर मतभेद : सभा में 14 एजेंडों में से पहला प्रस्ताव महादेव घाट कॉरिडोर निर्माण से जुड़ा था, जिसकी लागत लगभग 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित की गई. इसमें यज्ञशाला, वेंडर शॉप और प्रवेश द्वार शामिल हैं. कुछ पार्षदों ने इसे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाला कदम बताया, जबकि कुछ ने कहा कि मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी कर धार्मिक प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता देना गलत है.

भाजपा पार्षद राजेश गुप्ता ने बैठक में खमारडीह चौक स्थित प्रीमियम शराब दुकान को हटाने की मांग रखी.उन्होंने कहा कि पहले से ही ट्रैफिक दबाव ज्यादा है. अब शराब दुकान से भीड़ बढ़ने से आम लोगों को परेशानी हो रही है. उन्होंने प्रशासन को चेताया कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो नागरिक विरोध दर्ज कराएंगे.



सभा में गहमा-गहमी, एजेंडों पर छिड़ी लंबी बहस : लगातार विरोध सवाल-जवाब और हंगामे के बीच भी सामान्य सभा की कार्यवाही जारी रही.अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद उभरकर सामने आए.हालांकि अंत में कई प्रस्तावों पर चर्चा पूरी की गई, लेकिन माहौल पूरे सत्र में गर्म ही रहा.

CONSTRUCTION OF SKYWALK
CONGRESS CALLED WASTEFUL
रायपुर नगर निगम
स्काईवॉक
UPROAR IN GENERAL MEETING

