फतेहपुर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी से बवाल, हिंदू संगठनों ने पुलिस को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम
संगठनों ने टिप्पणी को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 7:26 PM IST|
Updated : August 18, 2026 at 9:29 PM IST
फतेहपुर : सोशल मीडिया पर हिंदू समाज को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया. आरोप है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित एक पोस्ट में हिंदू और मुस्लिम महिलाओं की तुलना करते हुए हिंदू समाज के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की गई. पोस्ट को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया.
हिंदू संगठनों का आरोप है कि सावन माह में मांस की दुकानों के बंद रहने को लेकर नाराजगी के चलते कथित तौर पर हिंदू समाज को निशाना बनाकर यह टिप्पणी की गई. संगठनों ने टिप्पणी को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सदर कोतवाली पहुंचे और पुलिस को लिखित शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की. संगठनों ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए.
बताया जा रहा है कि मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मसवानी इलाके से जुड़ा है. शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस सोशल मीडिया पोस्ट की सत्यता, उसके स्रोत और पोस्ट करने वाले व्यक्ति की पहचान की जांच कर रही है.
संगठनों ने प्रशासन से सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली सामग्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. मामले को लेकर क्षेत्र में पुलिस सतर्कता बढ़ाए जाने की भी बात सामने आई है.
बजरंग दल के जिला सहसंयोजक धर्मेंद्र सिंह जनसेवक ने बताया कि सदर कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया है. हिंदू समाज को यदि टारगेट किया जाएगा तो हम लोग भी चुप नही बैठेंगे. यदि प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो कल हम फतेहपुर की सम्पूर्ण सड़क जाम करेंगे. पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने कहा, मामला संज्ञान में आया है. साइबर सेल के द्वारा आरोपी की डिटेल्स निकलवाई जा रही है. इसमें विधिक कार्रवाई कर मुकदमा पंजिकृत कराया जाएगा.
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