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फतेहपुर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी से बवाल, हिंदू संगठनों ने पुलिस को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम

हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से की शिकायत. ( Photo Credit; ETV Bharat )