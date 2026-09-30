दुर्ग नगर निगम के सामान्य सभा में हंगामा, करोड़ों के टेंडर पर बवाल, महापौर को घेरा
दुर्ग नगर निगम की सामान्य सभा हंगामेदार रही. 5 करोड़ से ज्यादा के टेंडर पर सियासी बवाल देखने को मिला. अतुल कुमार शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 30, 2026 at 6:49 PM IST
दुर्ग: बुधवार को दुर्ग नगर निगम में सामान्य सभा की अहम बैठक हुई. मीटिंग के शुरुआत के साथ ही विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरना शुरू कर दिया. शहर के विकास कार्यों से लेकर टेंडर प्रक्रिया तक जमकर हंगामा हुआ. खास बात यह रही कि विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के भाजपा पार्षदों ने भी महापौर अलका बाघमार को घेरा. 5 करोड़ 22 लाख रुपये के एक टेंडर को लेकर भाजपा पार्षदों के बीच करीब दो घंटे तक तीखी बहस चलती रही। सदन में हुई इस खींचतान ने भाजपा पार्षद दल के भीतर मतभेदों को भी उजागर कर दिया.
सड़क निर्माण के टेंडर पर बवाल
साइंस कॉलेज के पास से कैनाल रोड होते हुए दुर्ग रेलवे स्टेशन तक सड़क निर्माण के लिए प्रस्तावित 5.22 करोड़ रुपये के टेंडर पर विवाद हुआ. बताया गया कि यह टेंडर चार बार निरस्त हो चुका है. भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया कि टेंडर बार-बार पिता-पुत्र को ही मिल रहा है. इस मुद्दे पर सदन में जमकर बहस हुई.
पार्षदों ने महापौर को घेरा
कुछ पार्षदों ने टेंडर को बहुमत से पारित करने की बात भी कही. सभा की शुरुआत से ही शहर की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर पार्षदों ने सवाल उठाए. खराब स्ट्रीट लाइट, बार-बार बाधित हो रही पानी की सप्लाई, सड़कों पर गड्ढे और सफाई व्यवस्था को लेकर महापौर को घेरा गया. पार्षदों ने कहा कि वार्डों में विकास कार्य ठप पड़े हैं और जनता के सवालों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है. कुछ पार्षदों ने यहां तक कहा कि उन्हें वार्ड में गमछा डालकर निकलना पड़ता है. पद्मनाभपुर वार्ड के भाजपा पार्षद संजय अग्रवाल ने हर दो महीने में सामान्य सभा बुलाने के आश्वासन पर सवाल उठाए.
10 लाख रुपये से अधिक के टेंडर ऑनलाइन होते हैं और उनमें कोई भी भाग ले सकता है. पार्षदों को टेंडर प्रक्रिया समझनी चाहिए- अलका बाघमार,महापौर, दुर्ग नगर निगम
सामान्य सभा में मचे सियासी घमासान ने दुर्ग नगर निगम की राजनीति को खुलकर जनता के सामने रख दिया है. टेंडर पर सियासी घमासान का सिलसिला आगे भी देखने को मिल सकता है.