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दुर्ग नगर निगम के सामान्य सभा में हंगामा, करोड़ों के टेंडर पर बवाल, महापौर को घेरा

दुर्ग महापौर अलका बाघमार ( ETV BHARAT )

दुर्ग: बुधवार को दुर्ग नगर निगम में सामान्य सभा की अहम बैठक हुई. मीटिंग के शुरुआत के साथ ही विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरना शुरू कर दिया. शहर के विकास कार्यों से लेकर टेंडर प्रक्रिया तक जमकर हंगामा हुआ. खास बात यह रही कि विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के भाजपा पार्षदों ने भी महापौर अलका बाघमार को घेरा. 5 करोड़ 22 लाख रुपये के एक टेंडर को लेकर भाजपा पार्षदों के बीच करीब दो घंटे तक तीखी बहस चलती रही। सदन में हुई इस खींचतान ने भाजपा पार्षद दल के भीतर मतभेदों को भी उजागर कर दिया.