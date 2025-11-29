ETV Bharat / state

DMFT फंड में भ्रष्टाचार को लेकर जनप्रतिनिधियों में नोंकझोंक, जांच का आदेश पारित

बोकारो में DMFT न्यास परिषद की बैठक में मंत्री, सांसद और विधायकों के बीच जमकर नोंकझोंक हुई.

Uproar in DMFT Trust Council meeting in Bokaro
बोकारो में DMFT न्यास परिषद की बैठक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 29, 2025 at 8:59 PM IST

बोकारोः जिला के सेक्टर वन स्थित स्वर्गीय शिबू सोरेन स्मृति सभागार में DMFT न्यास परिषद की बैठक हंगामादार रही. जिला में DMFT फंड में हुई गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में इसका विरोध किया.

जनप्रतिनिधियों ने इससे जिला में हुई बदनामी को लेकर चिंता जताई और मामले की कई स्तर से जांच करने का आदेश पारित कर दिया. इसके साथ ही उन्होंने दोषी अधिकारी पर कार्रवाई की बात कही.

जनप्रतिनिधियों के बयान (ETV Bharat)

इस बैठक में न्यास परिषद के अध्यक्ष डीसी अजय नाथ झा को मामले की जांच करने का परिषद में आदेश दिया. बैठक ने मंत्री योगेंद्र प्रसाद, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, ढुल्लू महतो, विधायक उमाकांत रजक कुमार, जय मंगल सिंह, श्वेता सिंह और जयराम महतो मौजूद रहे.

गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि जिला में डीएमएफटी फंड में काफी घोटाला हुआ है और इस घोटाले की बदनामी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जब तक मामले की जांच नहीं हो जाती है तब तक योजनाओं के क्रियान्वयन और पेमेंट पर रोक लगनी चाहिए.

डुमरी विधायक जयराम महतो ने भी योजनाओं की गड़बड़ी को लेकर सवाल उठाया और कहा कि बिना जनप्रतिनिधि की सहमति के योजनाओं को अपने मन से पारित कर काम कराया गया है. झामुमो विधायक उमाकांत रजक ने कहा कि जिस प्रकार से जिला में गड़बड़ी हुई है सभी जनप्रतिनिधियों ने इसके लिए चिंता जताई और कार्रवाई की बात कही है. उन्होंने कहा कि जो भारत सरकार और राज्य सरकार का गाइडलाइन है उसी अनुसार काम होगा.

विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने कहा कि बोकारो में डीएमएफटी में हुए गड़बड़ी की जांच एसीबी के द्वारा भी की जा रही है. इस मामले को लेकर न्यायालय में भी पीआईएल दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि योजनाओं में हुई खरीदारी और उसके इंप्लीमेंटेशन में बड़ी गड़बड़ी हुई है. मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि जनप्रतिनिधि अपने मुताबिक दबाव डालकर काम नहीं कर सकते हैं जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप काम होगा और जिले में विकास की रफ्तार भी तेज होगी.

