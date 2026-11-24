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जिला अस्पताल सूरजपुर में हंगामा, स्टाफ नर्स पर मारपीट का गंभीर आरोप, एसपी दफ्तर पहुंची पीड़िता

अस्पताल में हंगामा ( ETV Bharat )

सूरजपुर: जिला अस्पताल सूरजपुर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब मरीज के तिमारदार और अस्पताल स्टाफ में किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया. पीड़ित महिला का आरोप है कि विवाद बढ़ने पर जिला चिकित्सालय की स्टाफ नर्स ने न सिर्फ उसके साथ मारपीट की बल्कि उसको फोन पर पटककर तोड़ दिया. पीड़िता अब इस बात की शिकायत को लेकर एसपी दफ्तर पहुंची है. पीड़िता का कहना है कि उसे न्याया मिलना चाहिए और दोषी पर एक्शन लिया जाना चाहिए.

मरीज की मां से मारपीट का आरोप पीड़ित महिला का नाम मनीषा हथगेन है और वो सूरजपुर जिले की ही रहने वाली है. 15 नवंबर के दिन उसका 6 साल का बेटा घर के पास पटाखे छोड़ रहा था. पटाखे चलाने के दौरान गलती से उसका चेहरा जलते पटाखे की चपेट में आ गया. बर्न केस होने के चलते परिवार के लोग बच्चे रोनित को लेकर तत्काल जिला अस्पताल सूरजपुर पहुंचे. इमरजेंसी में जांच के बाद तत्काल बच्चे को एडमिट कर लिया गया. जिसके बाद बच्चे का इलाज शुरू हो गया.