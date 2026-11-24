जिला अस्पताल सूरजपुर में हंगामा, स्टाफ नर्स पर मारपीट का गंभीर आरोप, एसपी दफ्तर पहुंची पीड़िता
पीड़िता ने स्टाफ नर्स पर आरोप लगाया कि उसने उसका मोबाइन फोन भी तोड़ दिया. अख्तर अली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 24, 2026 at 6:57 PM IST
सूरजपुर: जिला अस्पताल सूरजपुर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब मरीज के तिमारदार और अस्पताल स्टाफ में किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया. पीड़ित महिला का आरोप है कि विवाद बढ़ने पर जिला चिकित्सालय की स्टाफ नर्स ने न सिर्फ उसके साथ मारपीट की बल्कि उसको फोन पर पटककर तोड़ दिया. पीड़िता अब इस बात की शिकायत को लेकर एसपी दफ्तर पहुंची है. पीड़िता का कहना है कि उसे न्याया मिलना चाहिए और दोषी पर एक्शन लिया जाना चाहिए.
मरीज की मां से मारपीट का आरोप
पीड़ित महिला का नाम मनीषा हथगेन है और वो सूरजपुर जिले की ही रहने वाली है. 15 नवंबर के दिन उसका 6 साल का बेटा घर के पास पटाखे छोड़ रहा था. पटाखे चलाने के दौरान गलती से उसका चेहरा जलते पटाखे की चपेट में आ गया. बर्न केस होने के चलते परिवार के लोग बच्चे रोनित को लेकर तत्काल जिला अस्पताल सूरजपुर पहुंचे. इमरजेंसी में जांच के बाद तत्काल बच्चे को एडमिट कर लिया गया. जिसके बाद बच्चे का इलाज शुरू हो गया.
मैं बच्चे को कैंटिन में नाश्ता कराकर लाई. मधु ममता नाम की नर्स से मैंने कहा कि इसका चेहरा जल गया है इसे दवा या इंजेक्शन लगा दें. मुझसे कहा कि जो करना है कर लो मैं दवा नहीं लगाउंगी. जिसके बाद मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की जिससे नाराज होकर नर्स ने उसका फोन तोड़ दिया और मारपीट भी की: मनीषा हथगेन, शिकायतकर्ता
महिला का आरोप है कि उसका फोन भी तोड़ दिया गया और उसको थप्पड़ भी मारा गया है. अभी मुझे पता चला है कि महिला का आवेदन संबंधित थाने में नहीं लिया गया. हम इन सब बातों की जांच करा रहे हैं: अभिषेक पैकरा, एसडीओपी
जिला अस्पताल सूरजपुर
पीड़िता मनीषा हथगेन का आरोप है कि 17 नवंबर को इलाज के क्रम में बच्चे को एक जरूरी इंजेक्शन दिया जाना था. लिहाजा महिला बच्चे को अस्पताल के कैंपस में ही मौजूद कैंटिन में नाश्ता कराने के लिए लेकर गई. पीड़िता का दावा है कि वो बच्चे को सुबह का नाश्ता कराकर 9 बजकर 30 मिनट पर इंजेक्शन लगवाने के लिए नर्स के पास गई.
पीड़िता का दावा है कि जैसे ही उसने इंजेक्शन लगाने को कहा ड्यूटी पर तैनात नर्स भड़क गई. आरोप है कि उसने बच्चे की मां से कहा कि अस्पताल में घूमते हो आकर सिर्फ. पीड़िता का दावा है इसके बाद भी उसने नर्स से इंजेक्शन लगाने की गुहार लगाई. लेकिन आरोप है कि नर्स ने इंजेक्शन लगाने से मना कर दिया. इस पूरे विवाद के दौरान पीड़ित महिला का दावा है कि उसने वीडियो रिकार्ड करने की कोशिश सबूत के लिहाज से की. लेकिन आरोपी नर्स ने उसका फोन छीन लिया और उसे तोड़ दिया. पीड़ित महिला का आरोप है कि नर्स ने उसके साथ मारपीट भी की है.
एसडीओपी ने दिया कार्रवाई का भरोसा
घटना से नाराज महिला ने थाने में शिकायत देने की कोशिश की लेकिन उसका दावा है कि पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी. जिसके बाद वो एसपी दफ्तर में अपनी शिकायत लेकर पहुंची. सूरजपुर एसडीओपी ने अब इस मामले में जांच की बात का भरोसा पीड़िता को दिया है.
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