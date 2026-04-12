धनबाद में सीमेंट फैक्ट्री के कर्मी की मौत के बाद बवाल, परिजनों और ग्रामीणों ने इस बात पर किया प्रदर्शन
धनबाद में फैक्ट्री के कर्मी की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ.
Published : April 12, 2026 at 6:43 PM IST
धनबाद: बरवाअड्डा थाना क्षेत्र स्थित भितिया में संचालित श्री खाटू श्याम जी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड प्लांट के एक कर्मी की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने रविवार को फैक्ट्री पहुंचकर जबरदस्त हंगामा किया. परिजनों ने कंपनी के मालिक पर घायल कर्मी का इलाज में सहयोग नहीं करने और दो माह का बकाया वेतन का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है.
दो माह पहले काम के दौरान घायल हुआ था कर्मी
दरअसल, सुरेश राम महतो (53) श्री खाटू श्याम जी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड प्लांट में वेल्डर के पद पर कार्यरत थे. करीब दो माह पहले काम के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उनका इलाज तमिलनाडु के सीएमसी वेल्लोर में चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी. रविवार को सुरेश राम महतो का शव धनबाद पहुंचा.
शव के साथ फैक्ट्री के सामने प्रदर्शन
वहीं घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए और शव के साथ फैक्ट्री के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस दौरान JLKM और BJP के स्थानीय नेताओं ने भी प्रदर्शन का समर्थन किया. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि फैक्ट्री प्रबंधन ने न तो घायल कर्मी के इलाज में कोई सहयोग किया और न ही दो महीने का बकाया वेतन दिया.
इस दौरान प्रदर्शनकारी मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दने और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग पर अड़े रहे. स्थिति को देखते हुए प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन के साथ वार्ता की गई.
मुआवजा और नौकरी पर बनी सहमति
लंबी बातचीत के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ. जिसमें फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से मृतक के परिजनों को 5.5 लाख रुपये मुआवजा देने और उनके बेटे को कंपनी में नौकरी देने पर सहमति बनी. इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ और परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए.इस घटना के बाद क्षेत्र में श्रमिक सुरक्षा और फैक्ट्री प्रबंधन की जिम्मेदारियों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं.
थाना प्रभारी ने की पुष्टि
इघर, इस संबंध में बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार ने कहा कि फैक्ट्री के एक कर्मी की इलाज के दौरान मौत हुई थी. मुआवजा की मांग पर परिजन फैक्ट्री पहुंचे थे. फैक्ट्री प्रबंधन और मृतक के परिजनों के बीच वार्ता हुई है. जिसके बाद मामला शांत हो गया.
ये भी पढ़ें-
रामगढ़ में स्पंज प्लांट ब्लास्ट पर मंत्री का त्वरित एक्शनः आश्रितों को दिया मुआवजा, जांच के लिए कमेटी गठित
बोकारो में सर्जरी के दौरान महिला की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, अस्पताल ने दिया मुआवजा
पाकुड़ में नौ घंटे बाद हटा सड़क जाम, आश्रित को मुआवजा व नौकरी का आश्वासन