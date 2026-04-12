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धनबाद में सीमेंट फैक्ट्री के कर्मी की मौत के बाद बवाल, परिजनों और ग्रामीणों ने इस बात पर किया प्रदर्शन

प्रदर्शन कर रहे लोगों से वार्ता करते पुलिस पदाधिकारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद: बरवाअड्डा थाना क्षेत्र स्थित भितिया में संचालित श्री खाटू श्याम जी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड प्लांट के एक कर्मी की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने रविवार को फैक्ट्री पहुंचकर जबरदस्त हंगामा किया. परिजनों ने कंपनी के मालिक पर घायल कर्मी का इलाज में सहयोग नहीं करने और दो माह का बकाया वेतन का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है.

दो माह पहले काम के दौरान घायल हुआ था कर्मी

दरअसल, सुरेश राम महतो (53) श्री खाटू श्याम जी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड प्लांट में वेल्डर के पद पर कार्यरत थे. करीब दो माह पहले काम के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उनका इलाज तमिलनाडु के सीएमसी वेल्लोर में चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी. रविवार को सुरेश राम महतो का शव धनबाद पहुंचा.

मृत कर्मी के पुत्र का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

शव के साथ फैक्ट्री के सामने प्रदर्शन

वहीं घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए और शव के साथ फैक्ट्री के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस दौरान JLKM और BJP के स्थानीय नेताओं ने भी प्रदर्शन का समर्थन किया. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि फैक्ट्री प्रबंधन ने न तो घायल कर्मी के इलाज में कोई सहयोग किया और न ही दो महीने का बकाया वेतन दिया.

इस दौरान प्रदर्शनकारी मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दने और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग पर अड़े रहे. स्थिति को देखते हुए प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन के साथ वार्ता की गई.

मुआवजा और नौकरी पर बनी सहमति