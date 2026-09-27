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धमतरी के टिकरापारा में हंगामा, प्रार्थना सभा पर धर्मांतरण के आरोप से मचा बवाल, मौके पर पहुंचे एसडीएम

धमतरी : शहर के टिकरापारा इलाके में रविवार को प्रार्थना सभा को लेकर एक बार फिर विवाद की स्थिति बन गई. प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराए जाने का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया, जिसके बाद मौके पर तनाव की स्थिति निर्मित हो गई. दूसरी ओर भीम आर्मी ने धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान में मिले अधिकारों का हवाला देते हुए विरोध का जवाब दिया.

हिंदू जागरण मंच के दीपक ठाकुर ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले शांति समिति की बैठक में क्रिश्चियन फोरम और हिंदू संगठनों के बीच प्रार्थना सभा को लेकर चर्चा हुई थी. उनका दावा है कि बैठक में यह तय हुआ था कि प्रार्थना सभा में केवल ईसाई समाज के लोग शामिल होंगे और यदि कोई अन्य व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाने के बाद सभा में शामिल होना चाहता है, तभी उसे प्रवेश दिया जाएगा. दीपक ठाकुर का आरोप है कि इसके बावजूद रविवार को प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में गैर-ईसाई लोग पहुंचे.

विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. एडिशनल एसपी, डीएसपी, एसडीएम, तहसीलदार सहित महापौर रामू रोहरा भी मौके पर पहुंचे. दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया. करीब पांच घंटे तक इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना रहा और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात रहा. बताया जा रहा है कि टिकरापारा के एक मकान में प्रत्येक रविवार को प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है. हिंदू संगठन का आरोप है कि इस सभा में बड़ी संख्या में गैर-ईसाई लोग शामिल हो रहे हैं और इसी को लेकर आपत्ति जताई गई है.

धमतरी में प्रार्थना सभा को लेकर हंगामा (ETV BHARAT)

धर्मांतरण की गतिविधियों की जांच और संबंधित कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए. इसके साथ ही प्रार्थना सभा में शामिल होने वाले गैर-ईसाई लोगों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए. इसमें एफआईआर होनी चाहिए- दीपक ठाकुर, संयोजक, हिन्दू जागरण मंच

आने वालों को रोक नहीं सकते-क्रिश्चियन फोरम

क्रिश्चियन फोरम के जिला जनरल सेक्रेटरी डॉ. डायमंड फिलस ने कहा कि प्रार्थना सभा के बाहर लगाया गया नोटिस बोर्ड मसीही समाज के लिए है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से प्रार्थना सभा में आता है तो उसे रोका नहीं जा सकता. उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार पूजा और आराधना करने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि समाज की ओर से किसी को बुलाया नहीं जाता, लेकिन अपनी इच्छा से आने वाले व्यक्ति को प्रार्थना सभा में आने से मना भी नहीं किया जा सकता.

धमतरी में बवाल (ETV BHARAT)

लगातार किसी चीज का विरोध किए जाने से प्रतिक्रिया बढ़ सकती है और इसका उग्र रूप देखने को मिल सकता है-डॉ डायमंड फिलस, जरनल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फोरम

भीम आर्मी ने रखा पक्ष

भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष मिलाप साहू ने कहा कि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार पूजा और आराधना करने का अधिकार देता है. उन्होंने सवाल उठाया कि किसी धार्मिक स्थल पर जाने के लिए परमिशन लेने की व्यवस्था कहां लिखी है. उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से मंदिर, मस्जिद, बौद्ध विहार या गुरुद्वारा जा सकता है. इसके लिए धर्म परिवर्तन करना जरूरी नहीं है. भीम आर्मी ने कहा कि जहां भी किसी व्यक्ति के मौलिक या संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा, वहां संगठन उसके पक्ष में खड़ा रहेगा.

शहर की शांति सबसे जरूरी-महापौर

मौके पर पहुंचे धमतरी के महापौर रामू रोहरा ने कहा कि उन्हें जैसे ही विवाद की जानकारी मिली, वे तत्काल मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से बातचीत की. उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद का समाधान बातचीत से निकाला जाना चाहिए और शहर की शांति व्यवस्था हर हाल में बनी रहनी चाहिए. महापौर ने कहा कि भीम आर्मी और क्रिश्चियन समाज के लोगों से भी चर्चा की गई है. उन्होंने सभी पक्षों से मामले को राजनीतिक रूप नहीं देने और संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखने की अपील की. महापौर के मुताबिक अनावश्यक दबाव या तनाव पैदा करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा.

दोनों पक्षों से हुई चर्चा, बैठक में निकलेगा समाधान-एसडीएम

एसडीएम पीयूष तिवारी ने बताया कि रविवार को प्रार्थना सभा आयोजित हो रही थी, जिसका हिंदू संगठन ने विरोध किया. सूचना मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. महापौर भी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से बातचीत की गई. एसडीएम ने कहा कि हिंदू संगठन की ओर से धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से इसे स्वेच्छा से धार्मिक गतिविधि में शामिल होना बताया जा रहा है.

प्रशासन ने दोनों पक्षों को समझाइश दी है और एक बार बैठक कर आपसी सहमति से समाधान निकालने की बात कही गई है- पीयूष तिवारी, एसडीएम

एसडीएम ने बताया कि पहले भी शांति समिति की बैठक हो चुकी है, लेकिन यह एक सतत प्रक्रिया है. जरूरत पड़ने पर आगे भी बैठक की जाएगी. प्रशासन की कोशिश है कि दोनों पक्षों के बीच सहमति बने और क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे.