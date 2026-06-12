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शिलालेख से नाम गायब होने पर धमतरी नगर निगम में बवाल, इंजीनियरों को फटकार, महापौर ने दिए ये निर्देश

सभापति ने अधिकारियों पर नाराजगी जताई है. वहीं महापौर ने कहा कि जानबूझकर नाम हटाया गया है तो कार्रवाई होगी.

Plaque controversy in Dhamtari Municipal Corporation
धमतरी नगर निगम में शिलालेख विवाद (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 12, 2026 at 7:54 PM IST

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धमतरी: धमतरी नगर निगम में विकास कार्यों के भूमिपूजन, लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों के शिलालेखों से नाम हटाने के आरोप को लेकर शुक्रवार को जमकर हंगामा देखने को मिला. पीडब्ल्यूडी सभापति विजय मोटवानी ने नगर निगम के अधिकारियों और इंजीनियरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए महापौर कक्ष के बाहर नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को फटकार लगाई.

धमतरी नगर निगम में बवाल

सभापति विजय मोटवानी महापौर चेंबर के बाहर नगर निगम के एक इंजीनियर पर भड़क गए. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को राजनीति और नेतागिरी नहीं करने की नसीहत देते हुए तीखे शब्दों में नाराजगी जताई. घटना का वीडियो भी चर्चा का विषय बना हुआ है.

धमतरी नगर निगम में बवाल (ETV BHARAT)

विजय मोटवानी ने आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी विभाग शहर की विभिन्न विकास परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन नगर निगम के कुछ अधिकारी और कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं. उनका कहना है कि भूमिपूजन या शिलान्यास कार्यक्रम से एक दिन पहले जारी किए जाने वाले शिलालेखों में उनका नाम शामिल रहता है, लेकिन कार्यक्रम के दिन उनके नाम को हटा दिया जाता है.

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर रातोंरात नाम किसके निर्देश पर हटाया जाता है, यह जांच का विषय है. सभापति ने इस मामले में नगर निगम आयुक्त की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की.

नगरनिगम में अधिकारी कर्मचारी की भर्रासाही चल रही है. जनता ने हमें जनहित के काम करने के लिए जनादेश दिया है. धमतरी में करोड़ों के विकास कार्यों के भूमिपूजन हुए हैं. सुसाशन तिहार और जनगणना चल रही है,लेकिन अधिकारी छुट्टी पर हैं. अधिकारी कर्मचारी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं. शिलान्यास में महौपार का नाम नहीं है. एमआईसी सदस्यों का नाम भी नहीं है. नगरनिगम में ये भर्रासाही नहीं चलेगी- विजय मोटवानी, पीडब्ल्यूडी सभापति, नगर निगम

इधर, महापौर रामू रोहरा ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराने की बात कही है. उन्होंने बताया कि सभापति द्वारा यह आपत्ति दर्ज कराई गई है कि विकास कार्यों के भूमिपूजन और शिलान्यास से पहले तैयार किए गए शिलालेखों में उनका नाम रहता है, लेकिन कार्यक्रम के समय वही नाम गायब हो जाता है.

महापौर ने कहा कि फिलहाल जिन शिलालेखों को लेकर विवाद हो रहा है, वे डिजिटल प्रारूप में तैयार किए गए हैं. जब स्थायी पत्थर के शिलालेख बनकर सामने आएंगे, तब यह स्पष्ट हो सकेगा कि नाम शामिल किया गया है या नहीं. उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और यदि किसी स्तर पर लापरवाही या जानबूझकर नाम हटाने की बात सामने आती है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

मैंने निर्देशित किया है कि जांच की जाए कि उनका नाम कैसे विलोपित हो गया है-रामू रोहरा, महापौर, नगर निगम

नगर निगम में शिलालेख से नाम हटाने को लेकर उठे इस विवाद ने राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है. अब सभी की नजर जांच और उसके निष्कर्षों पर टिकी हुई है.

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