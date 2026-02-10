ETV Bharat / state

धमतरी के आमदी सरकारी कॉलेज में हंगामा, एनुअल फंक्शन में कांग्रेस ने मेन गेट पर जड़ा ताला, मचा बवाल

छत्तीसगढ़ के धमतरी में कांग्रेस नेताओं ने जमकर बवाल काटा है. पूरी घटना एक सरकारी कॉलेज के वार्षिक उत्सव से जुड़ी हुई है.

Uproar in the Government College of Amdi Nagar Panchayat
आमदी नगर पंचायत के शासकीय कॉलेज में हंगामा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 10, 2026 at 10:53 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: जिले के आमदी नगर पंचायत के शासकीय कॉलेज में उस वक्त हंगामा मच गया, जब नगर पंचायत के कांग्रेसी पार्षद और स्थानीय कांग्रेस के नेताओं ने गेट के बाहर ही ताला जड़ दिया. कॉलेज के विद्यार्थियों को आने जाने नहीं दिया गया. कांग्रेसियों का आरोप है कि धमतरी विधायक ओंकार साहू को नहीं पूछा गया. कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाया कि विधायक ओंकार साहू की उपेक्षा की गई है. वार्षिकोत्सव आयोजन के आमंत्रण कार्ड में प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है. महापौर का नाम मुख्य अतिथि के लिए लिख दिया गया है.

आमदी के सरकारी कॉलेज में हंगामा

आमदी के शासकीय नवीन महाविद्यालय में वार्षिक समारोह और स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया था. इस दौरान जब कार्यक्रम के आमंत्रण कार्ड में क्षेत्रीय विधायक ओंकार साहू का नाम नहीं दिखा तो कांग्रेस नेताओं ने बवाल काटना शुरू कर दिया. वार्षिक उत्सव समारोह के आमंत्रण पत्र में विधायक का नाम न होने से नगर पंचायत आमदी के कांग्रेसी पार्षदों एवं विधायक समर्थकों ने कड़ा विरोध जताया. विरोध के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज के मुख्य गेट में ताला लगा दिया, जिससे कॉलेज परिसर के अंदर मौजूद छात्र-छात्राएं कुछ समय के लिए बंद हो गए.

धमतरी के कॉलेज में कांग्रेस का बवाल (ETV BHARAT)

ओंकार साहू का नाम नहीं होने पर कांग्रेस का बवाल

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आमदी नगर पंचायत विधायक ओंकार साहू का गृहग्राम है और ऐसे में शासकीय कॉलेज के महत्वपूर्ण आयोजन के आमंत्रण पत्र में उनका नाम नहीं होना अपमानजनक है. इसी बात को लेकर आक्रोशित होकर समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया.जब महापौर रामू रोहरा कार्यक्रम स्थल पहुंचे तो गेट पर ही महापौर को रोक दिया. प्रशासन और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद महापौर अंदर जा पाए. इसके बाद कांग्रेसियों ने महापौर को बेशरम का फूल देने के लिए गेट के पास अड़े रहे. जैसे ही महापौर कार्यक्रम से बाहर आये. कांग्रेसियों ने नारेबाजी करते हुए बेशरम का फूल देने दौड़ पड़े, पुलिस में उन्हें रोका तो पुलिस के साथ झड़प हो गई. इधर भाजपा के नेता भी मौके पर आ गए और दोनों ही पार्टी के ओर से जुबानी जंग तेज हो गई.

Aamdi College gate locked
आमदी कॉलेज के गेट पर ताला (ETV BHARAT)

मुख्य कार्यक्रम शुभारंभ में जो कार्ड छपाया गया है उसमें विधायक का नाम ही नहीं है.जबकि प्रिंसिपल ने उनको बताया कि समापन के लिए विधायक को अतिथि बनाया गया है.इस कार्यक्रम का पूरी तरह से भाजपाईकरण किया गया है इस वजह से विरोध जताया गया-पारसमणी साहू,पार्षद, नगर पंचायत आमदी

Government College of Amdi Nagar Panchayat
आमदी नगर पंचायत का शासकीय कॉलेज (ETV BHARAT)

कॉलेज के विद्यार्थियों को हुई परेशानी

इस दौरान कॉलेज के विद्यार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. कॉलेज के विद्यार्थियों ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा मुख्य गेट पर ही उन्हें रोक दिया गया था. ताला लगा दिया गया था. आज वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम है गेट खोलने के लिए विद्यार्थियों द्वारा रिक्वेस्ट किया जा रहा था. उसके बावजूद आधे से एक घंटे तक गेट में ताला लगा दिया गया. जिससे हमें परेशानी हुई.

Annual function at Aamdi College Dhamtari
धमतरी के आमदी कॉलेज में वार्षिक उत्सव (ETV BHARAT)

धमतरी महापौर ने घटना को बताया शर्मनाक

पूरे घटना को महापौर रामू रोहरा ने शर्मनाक बताया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग कौन से संविधान को मानते हैं. संविधान की बात करने वाले लोग संविधान को ही खत्म कर रहे है. लोकतंत्र की हत्या कर रहे है. अगर उनका नाम नहीं है तो जनभागीदारी समिति से बात करना चाहिए. प्रशासन से बात करनी चाहिए.बच्चों को कैद करना, ताला लगाना ये क्या हरकत है.

Uproar in Amdi College of Dhamtari
धमतरी के आमदी कॉलेज में हंगामा (ETV BHARAT)

समापन के अवसर पर विधायक जी को मुख्य अतिथि बनाया गया है, मैंने कार्ड देखा है. ऐसी नीच हरकतों से ये क्या संदेश देना चाहते हैं. कांग्रेस बेशरम है इसलिए बेशरम का फूल देती है- रामू रोहरा, महापौर, धमतरी

कॉलेज प्रबंधन ने क्या तर्क दिया, जानिए ?

इस पूरे मामले पर शासकीय नवीन कॉलेज आमदी के प्राचार्य गौकरण प्रसाद जायसवाल ने बताया कि उन्होंने कांग्रेसियों को लिखित में पत्र दिया है. इसमें लिखा है कि महाविद्यालय वार्षिक स्नेह सम्मेलन कार्यक्रम में महाविद्यालय प्रशासन द्वारा मुख्य अतिथि माननीय विधायक के प्रोटोकॉल में गलती हुई है. इसिलए वे खेद जताते हैं. कॉलेज के अन्य कार्यक्रमों में इस प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा.

सर्व धर्म रीति से रायपुर में 1316 जोड़ों का सामूहिक विवाह, नवविवाहितों का संदेश "कर्ज लेकर न करें शादी"

NSUI विधानसभा अध्यक्ष वरुण केवलतानी पर FIR, यातायात प्रभारी टीआई से अभद्रता का आरोप

TAGGED:

DHAMTARI AMDI GOVERNMENT COLLEGE
आमदी नगर पंचायत
धमतरी महापौर रामू रोहरा
धमतरी विधायक ओंकार साहू
UPROAR IN DHAMTARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.