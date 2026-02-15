ETV Bharat / state

धर्मांतरित महिला की मौत के बाद धमतरी में फिर बवाल

महिला का शव दफनाने को लेकर आदिवासी समाज और गांव के दूसरे लोगों ने विरोध जताया. जिसके बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई.

धमतरी में धर्मांतरण पर बवाल
Published : February 15, 2026 at 1:37 PM IST

धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में लगातार धर्मांतरण को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है. इस बार फिर एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद गांव में हंगामा हो गया. धर्मांतरित महिला के शव को दफनाने को लेकर गांव में तनाव की स्थिति बन गई.

धर्मांतरित महिला की मौत के बाद तनाव

पूरा मामला दुगली थाना के गुहारनाला गांव का बताया जा रहा है. जहां 70 वर्षीय तितरो बाई की 3 फरवरी को मौत हो गई थी. परिजनों ने गांव में ही महिला के शव को दफन कर दिया था. बताया जा रहा है कि 8 वर्ष पूर्व महिला सहित परिजनों ने धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपना लिया था. जिससे महिला के शव को गांव में ही दफन कर दिया. जिसके बाद गांव के आदिवासी समाज के लोग और ग्रामीण विरोध जताने लगे.

धमतरी में धर्मांतरण पर बवाल

बुलानी पड़ी सीआरपीएफ

शनिवार देर रात तक गांव में तनाव की स्थिति बनी रही. गांव वाले महिला के शव को कब्र से बाहर निकालने की मांग पर अड़ गए. तनाव बढ़ने के बाद दुगली थाना पुलिस सहित धमतरी पुलिस गांव पहुंची. गांव में CRPF के जवानों की तैनाती की गई.

धर्मांतरित परिवार ने की घर वापसी

प्रशासन द्वारा गांव वालों को समझाने की कोशिश चलती रही. ग्रामीणों और धर्मांतरित परिवारों के बीच बैठक का सिलसिला चला. अंत में धर्मांतरित परिवारों ने लिखित में दिया कि वह हिन्दू धर्म में वापसी करेंगे. तब जाकर सहमति बनी और गांव में मामला शांत हुआ. बीती रात लगभग 5 घंटे तक गांव में तनाव की स्थिति बनी रही.

धर्मांतरण को लेकर विवाद

धमतरी पुलिस का बयान

इस मामले पर एडिशनल एसपी शैलेंद्र पांडे ने बताया कि दुगली थाना इलाके के गुहारनाला में बुजुर्ग महिला की मौत के बाद ग्रामीणों ने शव दफनाने को लेकर विरोध जताया. बैठक के बाद सहमति बनी है. मामला शांत हो गया है. गांव में किसी तरह के तनाव की स्थिति नहीं है. एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन नजर बनाये हुए हैं.

संपादक की पसंद

