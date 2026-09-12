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दिल्ली के नंद नगरी में बवाल, ब्रिक्स सम्मेलन के बीच सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल,दर्जन भर लोगों ने मचाया उत्पात

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके के डी ब्लॉक की एक गली में पहुंचे लोगों ने खड़ी गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की और हंगामा किया.

दिल्ली के नंद नगरी में बवाल ,दर्जन भर लोगों ने मचाया उत्पात
दिल्ली के नंद नगरी में बवाल ,दर्जन भर लोगों ने मचाया उत्पात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 12, 2026 at 7:49 AM IST

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नई दिल्ली: ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर दिल्ली में जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, वहीं उत्तर-पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में एक दर्जन से ज्यादा लोगों के कथित रूप से उत्पात मचाने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. डी ब्लॉक की एक गली में पहुंचे लोगों ने खड़ी गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की और पथराव किया. स्थानीय लोगों के अनुसार, इस दौरान गोली चलने की आवाज भी सुनाई दी. घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसमें उपद्रव करने वाले लोगों की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं.

घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक बड़ी संख्या में लोग गली में पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया. कुछ लोगों ने गाली गलौच करते हुए पथराव किया और तोड़फोड़ शुरू कर दी. बाहर मौजूद लोग डर के कारण अपने घरों में छिप गए.एक स्थानीय महिला ने बताया कि करीब सात साल पहले किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था. उसी पुराने विवाद को लेकर आज आरोपित पक्ष ने हमला किया.

दिल्ली के नंद नगरी में बवाल, दर्जन भर लोगों ने जमकर मचाया उत्पात (ETV Bharat)

सूचना मिलते ही नंद नगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना में शामिल लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रही है.घटना के पीछे पुराना विवाद बताया जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारण पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा.ब्रिक्स सम्मेलन के चलते दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां विशेष सतर्कता बरत रही हैं. ऐसे समय में भीड़ द्वारा गली में पहुंचकर खुलेआम हंगामा, पथराव और तोड़फोड़ की घटना सामने आने से स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

लोगों का सवाल है कि जब सम्मेलन के कारण दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया है, तो नंद नगरी जैसे इलाके में इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ पहुंचकर उपद्रव कैसे कर पाए.अब पुलिस के सामने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपितों की पहचान कर उन्हें पकड़ने और घटना के वास्तविक कारण का पता लगाने की चुनौती है. साथ ही स्थानीय लोग चाहते हैं कि इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, ताकि दोबारा इस तरह की घटना न हो.
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