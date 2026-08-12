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दिल्ली में स्कूली छात्राओं की साइकिल खरीद पर घमासान: शिक्षा मंत्री बोले- भ्रष्टाचार के दावे मनगढ़ंत, AAP नेता दे रहे अनर्गल बयान

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ( ETV Bharat )