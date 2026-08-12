दिल्ली में स्कूली छात्राओं की साइकिल खरीद पर घमासान: शिक्षा मंत्री बोले- भ्रष्टाचार के दावे मनगढ़ंत, AAP नेता दे रहे अनर्गल बयान
'3,000 छात्राओं की खुशी देख बौखलाई AAP', साइकिल खरीद घोटाले के आरोपों पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद का पलटवार.
Published : August 12, 2026 at 9:04 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में स्कूली छात्राओं को साइकिल वितरण योजना पर आम आदमी पार्टी (AAP) और भाजपा के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है. आप द्वारा साइकिल खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों पर पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि 3,000 से अधिक छात्राओं को मिली साइकिलों की खुशी से बौखलाकर आम आदमी पार्टी के नेता मनगढ़ंत बयानबाजी कर रहे हैं.
AAP के आरोपों में लगातार बदलते आंकड़े बने चर्चा का विषय
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने AAP के आरोपों की पोल खोलते हुए कहा कि उनके द्वारा पिछले कुछ दिनों में दिए गए आंकड़े उनकी अपनी ही बेबुनियाद राजनीति को उजागर करते हैं. 3 अगस्त को AAP ने 70% कमीशन का आरोप लगाया. 6 अगस्त 40 फीसद कमीशन और 90 करोड़ रुपये के घोटाले में 36 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया. 7 अगस्त यह आंकड़ा बढ़कर 43% और 66% तक पहुंच गया. 8 अगस्त: एक नया आंकड़ा सामने आया जिसमें 75 फीसद कमीशन का आरोप लगाया गया. सूद ने कहा कि महज पांच दिनों के भीतर 70%, 40%, 43%, 66% और 75% जैसे बदलते आंकड़े इस बात का पुख्ता सबूत हैं कि AAP के पास कोई ठोस तथ्य नहीं है और वे केवल राजनीतिक हताशा के चलते जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं.
GeM पोर्टल के माध्यम से शत-प्रतिशत पारदर्शी खरीद
साइकिल खरीद में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के पारदर्शी Government e-Marketplace (GeM) पोर्टल के जरिए पूरी की गई है.
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने खरीद प्रक्रिया से जुड़े मुख्य बिंदु साझा करते हुए कहा कि GeM एक पारदर्शी और स्वचालित प्लेटफॉर्म है, जो किसी भी प्रकार की प्रतिबंधात्मक या पक्षपातपूर्ण शर्तों वाले टेंडर को स्वीकार नहीं करता है. संपूर्ण बोली प्रक्रिया के दौरान किसी भी विक्रेता या पक्ष की ओर से GeM पोर्टल पर कोई आपत्ति या शिकायत दर्ज नहीं कराई गई. स्थापित नियमों का पालन करते हुए पात्र बोलीदाताओं में से न्यूनतम दर वाले L1 बोलीदाता का चयन किया गया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज के समय में जब खरीद से जुड़ा हर ब्योरा ऑनलाइन उपलब्ध है, तब AAP सस्ती राजनीतिक नौटंकी कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे उसने पूर्व में EVM को लेकर तमाशा किया था.
अन्य नीतिगत मुद्दों और विधेयकों पर भी घेरा
शिक्षा मंत्री ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ और झुग्गीवासियों के हितों से जुड़े DUSIB संशोधन विधेयक, 2026 जैसे अहम विषयों पर चर्चा होनी थी, लेकिन AAP विधायक सदन का सामना करने के बजाय भाग खड़े हुए. DUSIB संशोधन के तहत पात्रता की कट-ऑफ तारीख 1 जनवरी 2006 से बढ़ाकर 1 जनवरी 2025 कर दी गई है और इन-सीटू पुनर्वास का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा, सरकार ने दिल्ली फायर सर्विस संशोधन विधेयक, समय-बध सेवा वितरण विधेयक और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने वाले कई अन्य महत्वपूर्ण विधायी सुधार भी पारित किए हैं.
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