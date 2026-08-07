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दवा खरीद घोटाले को लेकर दिल्ली विधानसभा में भारी हंगामा: ORS की माला पहनकर पहुंचे AAP विधायक, रेखा सरकार को घेरा

दवा खरीद घोटाले के आरोपों पर 'आप' का हंगामा, दिल्ली विधानसभा में 'आप' विधायकों का अनोखा विरोध प्रदर्शन.

दिल्ली विधानसभा में ORS की माला पहनकर पहुंचे AAP MLAs कुलदीप कुमार, संजीव झा व अन्य
दिल्ली विधानसभा में ORS की माला पहनकर पहुंचे AAP MLAs कुलदीप कुमार, संजीव झा व अन्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 7, 2026 at 4:22 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों ने सरकार के खिलाफ पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया और सदन के अंदर तथा बाहर जमकर नारेबाजी की. स्वास्थ्य सेवाओं व दवा खरीद प्रक्रिया में हुए कथित 650 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाते हुए 'आप' के विधायक विरोध स्वरूप गले में ओआरएस (ORS) के पैकेटों की माला पहनकर परिसर में पहुंचे. आम आदमी पार्टी के विधायकों ने वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग उठाई और सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं को बदहाल करने का गंभीर आरोप भी लगाया.

"रेखा सरकार भटक गई, 650 करोड़ गटक गई" के लगे नारे

विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समीप तथा सदन के गलियारों में आप विधायकों ने बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान विधायकों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि "रेखा सरकार भटक गई, 650 करोड़ गटक गई." विधायकों का आरोप है कि सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में आम जनता के लिए मूलभूत दवाओं व जांच सुविधाओं का टोटा पड़ गया है, जबकि खरीद प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गई हैं.

दिल्ली विधानसभा में हंगामा, ORS की माला पहनकर पहुंचे AAP विधायक, जानिए क्यों (ETV Bhrat)

संजीव झा बोले- भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरी सरकार

विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व विधायक संजीव झा ने सरकार पर सीधा हमला बोला. संजीव झा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ''हम रेखा गुप्ता सरकार से स्वास्थ्य मंत्री के तुरंत इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. अगर सरकार मंत्री को पद से बर्खास्त नहीं करती है तो इससे साफ जाहिर होता है कि पूरी सरकार इस भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है.'' उन्होंने स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को शांत नहीं होने देगी और सदन के अंदर से लेकर सड़क तक हर जगह इस्तीफे की मांग को प्रमुखता से उठाएगी.

पोर्टेबल एक्स-रे मशीन तीन गुना दाम पर खरीदने का आरोप

आप विधायक कुलदीप कुमार ने ओआरएस की माला पहनकर प्रदर्शन करने की वजह को बताते हुए कहा कि आज हम विपक्ष के विधायक गले में ORS की माला पहनकर इसलिए आए हैं क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की दवा और उपकरण खरीद प्रणाली में 650 करोड़ रुपये का भारी घोटाला सामने आया है. पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों को वास्तविक मूल्य से तीन गुना अधिक दामों पर खरीदा गया है.

कुलदीप कुमार ने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल से तुलना करते हुए कहा कि पहले दिल्ली के नागरिकों को अस्पतालों में मुफ्त जांच, इलाज व गुणवत्तापूर्ण दवाएं आसानी से मिलती थीं. आज स्थिति यह हो गई है कि आम नागरिक दर-दर भटकने को मजबूर हैं और उन्हें मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं तक नसीब नहीं हो पा रही हैं. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक इस कथित घोटाले के ज़िम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, तब तक उनका यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.

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