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चूरू कोर्ट परिसर में हंगामा, युवक ने वकील को जड़ा थप्पड़

विवाद खड़ा होते देख आसपास के अधिवक्ता दौड़कर पहुंचे और युवक को काबू कर कोतवाली पुलिस के हवाले किया...

Ruckus in Churu Court Premises
आक्रोशित अधिवक्ता और पीड़ित एडवोकेट (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 13, 2026 at 4:01 PM IST

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चूरू: राजस्थान के चूरू कोर्ट परिसर में बुधवार को उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब कोर्ट परिसर में आए एक युवक ने एडवोकेट को थप्पड़ जड़ दिया. वहीं, बीच-बचाव करने आए अधिवक्ताओं के साथ भी मारपीट शुरू कर दी. विवाद खड़ा होते देख आसपास के और अधिवक्ता दौड़कर पहुंचे और युवक को काबू कर कोतवाली पुलिस के हवाले किया. वहीं, पूरा विवाद बाइक खडी करने को लेकर हुआ बताया जा रहा है.

एडवोकेट के साथ हुई मारपीट के विरोध में आक्रोशित अधिवक्ता चूरू एसपी दफ्तर पहुंचे और लिखित में परिवाद देकर आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कानूनी कारवाई की मांग की. पीड़ित एडवोकेट काशीराम शर्मा ने बताया कि कोर्ट परिसर में उनका टिन शेड का चेंबर बना हुआ है. बुधवार को चेंबर के आगे एक युवक बाइक लेकर आया और चेंबर के आगे खड़ी कर जाने लगा.

पीड़ित एडवोकेट ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Churu)

इस पर उन्होंने युवक से बाइक साइड में लगाने का आग्रह किया और उसी बात को लेकर बाइक सवार युवक तैश में आ गया और एडवोकेट काशीराम को थप्पड़ जड़ दिया. कोर्ट परिसर में बवाल की सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर कोतवाली थाना पुलिस भी पहुंची और अधिवक्ताओं ने आरोपी युवक को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया.

पढ़ें : जोधपुर में कोर्ट परिसर में वकील और पुलिस अधिकारी के बीच विवाद, 'सॉरी' से सुलह हुई

पुलिस ने किया गिरफ्तार : कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल प्रेम कुमार ने बताया कि गिरफ्तार युवक शेखावत कॉलोनी निवासी प्रदीप सिंह है, जिसे कोर्ट परिसर में हुए बवाल के बाद शांतिभंग में गिरफ्तार कर लिया गया. पीड़ित एडवोकेट की रिपोर्ट मिलने पर पुलिस आगे की कारवाई करेगी.

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