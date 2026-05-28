जगद्गुरु रामभद्राचार्य पर महंत के बयान पर चिरमिरी में बवाल, श्रीराम कथा आयोजन समिति ने फूंका पुतला
चिरमिरी में समिति के लोगों ने तख्तियों में चरणदास महंत की तस्वीर के साथ “रावण” शब्द लिखकर आक्रोश व्यक्त किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 28, 2026 at 10:21 AM IST
एमसीबी: चिरमिरी में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के बयान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. जगद्गुरु श्री रामभद्राचार्य पर की गई टिप्पणी के विरोध में श्रीराम कथा आयोजन समिति और सनातन समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने विरोध सभा आयोजित कर डॉ. महंत का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की.
महंत के बयान पर बवाल
बीते दिनों चिरमिरी में आयोजित श्रीराम कथा कार्यक्रम के दौरान एमसीबी प्रवास पर पहुंचे छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने बयान देते हुए कहा था कि वे जगद्गुरु श्री रामभद्राचार्य को जगतगुरु नहीं मानते. उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है और सनातन समाज में नाराजगी देखी जा रही है.
चिरमिरी में चरणदास महंत का फूंका पुतला
इसी विरोध में कथा समाप्ति के बाद चिरमिरी के हल्दीबाड़ी स्थित पंजाब नेशनल बैंक के सामने श्रीराम कथा आयोजन समिति द्वारा विरोध सभा आयोजित की गई. सभा में बड़ी संख्या में सनातन धर्मावलंबी, महिलाएं और आयोजन समिति के सदस्य शामिल हुए. प्रदर्शन के दौरान लोगों ने “महंत मुर्दाबाद” के नारे लगाए और हाथों में तख्तियां लेकर विरोध जताया. कई तख्तियों में डॉ. महंत की तस्वीर के साथ “रावण” शब्द लिखकर आक्रोश व्यक्त किया गया.
रामभद्राचार्य से सार्वजनित माफी की मांग
सभा को संबोधित करते हुए समिति के लोगों ने कहा कि जगद्गुरु श्री रामभद्राचार्य करोड़ों सनातनियों की आस्था के प्रतीक हैं और उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी, आयोजन समिति ने डॉ. चरणदास महंत से सार्वजनिक माफी की मांग की.
विरोध सभा के अंत में आयोजन समिति के सदस्यों ने डॉ. चरणदास महंत का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया. आयोजन समिति का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल जगद्गुरु रामभद्राचार्य के सम्मान और सनातन आस्था की रक्षा करना है.