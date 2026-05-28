ETV Bharat / state

जगद्गुरु रामभद्राचार्य पर महंत के बयान पर चिरमिरी में बवाल, श्रीराम कथा आयोजन समिति ने फूंका पुतला

चिरमिरी में समिति के लोगों ने तख्तियों में चरणदास महंत की तस्वीर के साथ “रावण” शब्द लिखकर आक्रोश व्यक्त किया.

Jagadguru Rambhadracharya row
चरणदास महंत का विरोध (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 28, 2026 at 10:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

एमसीबी: चिरमिरी में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के बयान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. जगद्गुरु श्री रामभद्राचार्य पर की गई टिप्पणी के विरोध में श्रीराम कथा आयोजन समिति और सनातन समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने विरोध सभा आयोजित कर डॉ. महंत का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की.

महंत के बयान पर बवाल

बीते दिनों चिरमिरी में आयोजित श्रीराम कथा कार्यक्रम के दौरान एमसीबी प्रवास पर पहुंचे छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने बयान देते हुए कहा था कि वे जगद्गुरु श्री रामभद्राचार्य को जगतगुरु नहीं मानते. उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है और सनातन समाज में नाराजगी देखी जा रही है.

चरणदास महंत के बयान का विरोध (ETV Bharat Chhattisgarh)

चिरमिरी में चरणदास महंत का फूंका पुतला

इसी विरोध में कथा समाप्ति के बाद चिरमिरी के हल्दीबाड़ी स्थित पंजाब नेशनल बैंक के सामने श्रीराम कथा आयोजन समिति द्वारा विरोध सभा आयोजित की गई. सभा में बड़ी संख्या में सनातन धर्मावलंबी, महिलाएं और आयोजन समिति के सदस्य शामिल हुए. प्रदर्शन के दौरान लोगों ने “महंत मुर्दाबाद” के नारे लगाए और हाथों में तख्तियां लेकर विरोध जताया. कई तख्तियों में डॉ. महंत की तस्वीर के साथ “रावण” शब्द लिखकर आक्रोश व्यक्त किया गया.

Uproar in Chirmiri over Mahant statement
चरणदास महंत का पुतला दहन करते समिति के लोग (ETV Bharat Chhattisgarh)

रामभद्राचार्य से सार्वजनित माफी की मांग

सभा को संबोधित करते हुए समिति के लोगों ने कहा कि जगद्गुरु श्री रामभद्राचार्य करोड़ों सनातनियों की आस्था के प्रतीक हैं और उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी, आयोजन समिति ने डॉ. चरणदास महंत से सार्वजनिक माफी की मांग की.

Uproar in Chirmiri over Mahant statement
जगद्गुरु रामभद्राचार्य पर महंत के बयान का विरोध (ETV Bharat Chhattisgarh)

विरोध सभा के अंत में आयोजन समिति के सदस्यों ने डॉ. चरणदास महंत का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया. आयोजन समिति का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल जगद्गुरु रामभद्राचार्य के सम्मान और सनातन आस्था की रक्षा करना है.

Uproar in Chirmiri over Mahant statement
श्रीराम कथा आयोजन समिति (ETV Bharat Chhattisgarh)
रामभद्राचार्य पर भूपेश बघेल ने भी लगाई सवालों की झड़ी, कहा- दिव्यदृष्टि से देखकर बताए पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति से क्यों डरते हैं ?
शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव: कांग्रेस के बाद अब बीजेपी आंदोलन के मूड में, एसपी को सौंपा ज्ञापन
डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग, आप पार्टी ने CM को 10 जून का दिया अल्टीमेटम

TAGGED:

CHARANDAS MAHANT STATEMENT
चरणदास महंत का बयान
जगद्गुरु रामभद्राचार्य
JAGADGURU RAMBHADRACHARYA ROW
UPROAR IN CHIRMIRI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.