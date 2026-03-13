ETV Bharat / state

"मंदिर के नाम पर चुनाव जीतते हैं, बड़ी बातें करते हैं काम कुछ नहीं दिखता"- भाटापारा विधायक इंद्र साव के बयान पर सदन में हंगामा, लगे जय श्रीराम के नारे

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मंदिरों के जीर्णोद्धार और धर्मशाला के निर्माण के लिए स्वीकृति पर भाटापारा विधायक इंद्र साव के प्रश्न पर पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल जवाब दे रहे थे. मंत्री ने कहा कि विष्णुदेव साय के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सनातन की सरकार मंदिरों औऱ धर्मस्थानों के प्रति विशेष रूप से उनकी सरकार चिंतित है.

जिसके बाद भाटापारा विधायक इंद्र साव ने कहा "इस कार्यकाल में सिर्फ एक काम की स्वीकृति मिली और वो भी अपूर्ण है. आप लोग मंदिर के नाम पर भले ही चुनाव जीत जाते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन काम कहीं नहीं दिखता. ढाई साल के कार्यकाल में कोई काम देखने को नहीं मिल रहा है."

छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा (ETV Bharat Chhattisgarh)

विधायक के आरोपों पर सदन में जय श्री राम के नारे

इंद्र साव के इस बयान के बाद सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिए. सत्ता पक्ष के विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए. भाजपा विधायकों ने कांग्रेस पर धर्म की आड़ में पैसे कमाने का आरोप लगाया. भाजपा विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि धर्म का अपमान करने वाले धर्म की बात करते है. इस दौरान धर्म के नाम पर पैसे कमाने के भी आरोप विधायकों ने लगाए.