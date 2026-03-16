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बीजापुर पोटा केबिन कांड पर विधानसभा में हंगामा, चर्चा की मांग ठुकराने पर विपक्ष का वॉकआउट

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में पोटा केबिन के इस मुद्दे को उठाया. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि बीजापुर के गंगालूर पोटा केबिन में नाबालिग छात्राओं, विशेषकर आदिवासी लड़कियों, के साथ 2002 से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है. बघेल ने मांग की कि सदन का सारा काम रोककर इस गंभीर विषय पर तत्काल चर्चा कराई जाए.

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को बीजापुर पोटा केबिन में छात्राओं के गर्भवती होने के मामले को लेकर जोरदार सियासी घमासान देखने को मिला. विपक्ष ने इस गंभीर मुद्दे पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा कराने की मांग की, लेकिन स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं होने और सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस विधायकों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करते हुए वॉकआउट कर दिया.

बीजापुर से कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने सदन में कहा कि इस मामले में 11वीं और 12वीं कक्षा की दो छात्राएं शामिल हैं, लेकिन अब तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है. वहीं विधायक उमेश पटेल ने कहा कि उन्हें मिली जानकारी के अनुसार दोनों छात्राओं को छात्रावास से निकाल दिया गया है और प्रशासनिक अधिकारी मामले पर लीपापोती कर रहे हैं.

बस्तर के पोटा केबिन पर उठे गंभीर सवाल

विधायक संगीता ने कहा कि वह साल 2024 में जांच समिति के साथ पोटा केबिन का दौरा कर चुकी हैं और मामला बेहद गंभीर है. विधायक कवासी लखमा ने भी घटना को दर्दनाक बताते हुए कहा कि बस्तर के आदिवासी परिवार अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं उनके विश्वास को तोड़ती हैं. उन्होंने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.

अधीक्षिका पर संरक्षण देने का आरोप

विधायक अनिला भेड़िया ने कहा कि जब छात्रावास की अधीक्षिका के खिलाफ शिकायतें सामने आती हैं, तब एफआईआर दर्ज कराने के बजाय उन्हें बचाने की कोशिश की जाती है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आदिवासी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजने का यही परिणाम होगा. कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने भी कहा कि बच्चियों के साथ गलत कृत्य को छुपाना बेहद शर्मनाक है और इस पर सदन में गंभीर चर्चा जरूरी है.

नेता प्रतिपक्ष ने बताया वर्षों से चल रहा मामला

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि पोटा केबिन में ऐसी घटनाएं नई नहीं हैं, बल्कि कई वर्षों से सामने आती रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार बच्चियों की अचानक मौत हो जाती है और बाद में बीमारी को कारण बता दिया जाता है. उन्होंने सरकार से पूरे मामले की गंभीर जांच कर चर्चा कराने की मांग की.

सरकार ने आरोपों को बताया निराधार

इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि सरकार किसी भी आरोपी को बचाने का काम नहीं कर रही है. उन्होंने बताया कि जिन तीन छात्राओं का जिक्र किया जा रहा है, वे वर्तमान में पोटा केबिन में अध्ययनरत नहीं हैं और उनके तथा उनके परिजनों के बयान भी लिए गए हैं.

जांच के बाद होगी कार्रवाई

शिक्षा मंत्री ने कहा कि पोटा केबिन कलेक्टर की देखरेख में संचालित होते हैं और प्रशासन की लगातार निगरानी रहती है।. उन्होंने कहा कि मामला संदिग्ध जरूर है और स्थानीय कलेक्टर के निर्देश पर जांच जारी है. जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

स्थगन प्रस्ताव खारिज, विपक्ष ने किया वॉकआउट

हालांकि सदन की आसंदी ने स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने विरोध जताते हुए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया और वॉकआउट किया. इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में दिनभर राजनीतिक हलचल बनी रही.