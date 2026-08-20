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चंडीगढ़ नगर निगम में 227 करोड़ के एजेंडे पर घमासान, विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा

चंडीगढ़ : नगर निगम की बैठक शुरू होते ही 227 करोड़ रुपये के टेबल एजेंडे को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ. विपक्षी पार्षदों ने एजेंडे को बैठक में टेबल किए जाने पर सवाल उठाते हुए मेयर सौरभ जोशी को भी घेरा. मुद्दे पर करीब एक घंटे से ज्यादा समय तक सदन में बहस और हंगामा चलता रहा.

विपक्ष ने सदन में आपत्ति जताई : विपक्षी पार्षदों का कहना था कि इतने बड़े वित्तीय एजेंडे को इस तरह टेबल पर लाने के बजाय पहले से पर्याप्त जानकारी और चर्चा होनी चाहिए थी. इसी बात को लेकर विपक्ष ने सदन में आपत्ति जताई और मेयर से जवाब मांगा. बैठक के दौरान इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. करीब एक घंटे तक चले हंगामे के बाद वोटिंग के जरिए एजेंडे पर फैसला किया गया.

चंडीगढ़ नगर निगम में 227 करोड़ के एजेंडे पर घमासान (ETV Bharat)

मेयर सौरभ जोशी ने किया पलटवार : वहीं मेयर सौरभ जोशी ने विपक्ष के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के पार्षद इससे जुड़े एजेंडे के समय सदन में मौजूद थे. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर उस समय किसी पार्षद को एजेंडे पर आपत्ति थी तो उन्होंने उसी वक्त सवाल क्यों नहीं उठाया.