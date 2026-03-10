ETV Bharat / state

सवालों में घिरी सरकार, जवाब के लिए पन्ने पलटते दिखे मंत्री, परिवहन विभाग पर गरमाया सदन, विपक्ष का वॉकआउट

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में परिवहन विभाग के सवाल पर सरकार घिर गई है. विपक्ष ने इस मुद्दे पर वॉक आउट किया है.

Question on Transport Department in Chhattisgarh Assembly
छत्तीसगढ़ विधानसभा में परिवहन विभाग पर सवाल (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 10, 2026 at 8:09 PM IST

प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान परिवहन विभाग का मुद्दा जोरदार सियासी टकराव का कारण बन गया. व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र, ओवरलोडिंग और बिना परमिट संचालन को लेकर विपक्ष ने सरकार को कठघरे में खड़ा किया. मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने आरोप लगाया कि मांगी गई पूरी जानकारी सदन में नहीं दी गई. इस बीच सदन में तीखी बहस और आरोप-प्रत्यारोप के बाद विपक्ष ने विरोध जताते हुए वॉकआउट कर दिया.

प्रश्नकाल में उठा वाहनों की फिटनेस का मुद्दा

विधानसभा बजट सत्र के सातवें दिन कांग्रेस विधायक ओंकार साहू ने परिवहन विभाग से जुड़े कई अहम सवाल उठाए. उन्होंने सरकार से पूछा कि पिछले तीन वर्षों में कितने व्यावसायिक वाहनों को बिना परीक्षण के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किए गए. इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी मांगी कि ओवरलोडिंग, बिना परमिट संचालन और बिना बीमा वाहन चलाने के कितने मामले सामने आए और इन मामलों में विभाग द्वारा कितनी कार्रवाई की गई.

छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा (ETV BHARAT)

मंत्री का जवाब, बिना परीक्षण फिटनेस नहीं

परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि विभाग द्वारा किसी भी वाहन को बिना भौतिक परीक्षण के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता. उन्होंने कहा कि विभाग के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि बिना परीक्षण किसी वाहन को फिटनेस दिया गया हो.मंत्री ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि पिछले तीन वर्षों में ओवरलोडिंग और बिना परमिट संचालन के कुल 77 हजार 810 प्रकरण दर्ज किए गए हैं. इन मामलों में परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 42 करोड़ 79 लाख 5 हजार 300 रुपये की राशि वसूल की है.

पूरक प्रश्न पर बढ़ा विवाद

मंत्री के जवाब के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरक प्रश्न करते हुए कहा कि सदन में मांगी गई पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि परिवहन विभाग में ढिलाई है और सरकार का उस पर नियंत्रण कमजोर हो गया है. भूपेश बघेल ने कहा कि प्रश्नकाल लोकतंत्र की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से सरकार से जवाबदेही तय होती है. उन्होंने कहा कि अगर विभाग के पास जानकारी नहीं है तो यह सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

भाजपा का पलटवार

इस दौरान भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि भूपेश बघेल को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है, लेकिन सदन में धमकी देने का नहीं. उन्होंने कहा कि मंत्री ने लिखित जवाब सदन में प्रस्तुत किया है और जो अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है, उसे अलग से उपलब्ध कराया जाएगा.

सुशांत शुक्ला का बयान

विधानसभा के बाहर पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न अपूर्ण था. उन्होंने कहा कि मंत्री ने जो लिखित जवाब दिया है वह पुस्तिका में प्रकाशित है. उन्होंने कहा कि पूरक प्रश्न के दौरान अतिरिक्त जानकारी मांगी गई थी, जिस पर मंत्री ने स्पष्ट कहा कि वह जानकारी अलग से उपलब्ध कराई जाएगी.

भूपेश बघेल का हमला,सरकार की पकड़ कमजोर

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रश्नकाल की गरिमा धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है. उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सरकार को घेरना और उसकी नाकामी को उजागर करना है. बघेल ने कहा कि प्रश्नकाल के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि शासन तंत्र पर सरकार की पकड़ कमजोर हो चुकी है और विपक्ष लगातार इन मुद्दों को सामने ला रहा है. उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और अंतिम फैसला वही करेगी.

विरोध के बीच विपक्ष का वॉकआउट

मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने इसे अधूरी जानकारी बताते हुए विरोध दर्ज कराया. सदन में कुछ देर तक पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होती रही. अंततः विपक्ष ने सरकार के जवाब से असंतोष जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया. इस तरह परिवहन विभाग का मुद्दा बजट सत्र के सातवें दिन का सबसे चर्चित और विवादित विषय बन गया, जिसने एक बार फिर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी टकराव को तेज कर दिया.

