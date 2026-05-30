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बूंदी कोर्ट में हंगामा: अधिवक्ता पर हमले के आरोपियों की पैरवी पर भिड़े वकील, आरएसी बुलानी पड़ी

बूंदी: रायथल थाना क्षेत्र में अधिवक्ता हरिओम गुर्जर एवं उनके परिवार पर पिछले दिनों हुए जानलेवा हमले के मामले ने जिला अदालत परिसर में शनिवार को हंगामा हो गया. हमले के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पेशी के दौरान बूंदी अभिभाषक परिषद से जुड़े अधिवक्ताओं ने विरोध जताया. इस दौरान आरोपियों की पैरवी के लिए कोटा से वकील पहुंचे, जिसका अदालत परिसर में विरोध हुआ. इसके चलते काफी देर तक हंगामे और तनाव की स्थिति बनी रही. हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन को अतिरिक्त पुलिस बल तथा आरएसी के जवानों की तैनाती करनी पड़ी. बाद में कोटा से आए वकीलों ने भी आरोपियों की ओर से पैरवी करने से मना कर दिया और जमानत याचिका वापस ले ली.

बूंदी अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष नारायण सिंह गौड़ ने बताया कि 23 मई को रायथल निवासी अधिवक्ता हरिओम गुर्जर और उनके परिवार के साथ मारपीट एवं जानलेवा हमले की घटना हुई थी. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सोनू और मस्तराम को गिरफ्तार किया. शनिवार को दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के लिए बूंदी अदालत लाया गया था. आरोपियों की पेशी की सूचना मिलते ही परिषद से जुड़े बड़ी संख्या में अधिवक्ता अदालत परिसर में एकत्रित हो गए. परिषद ने पहले ही निर्णय लिया था कि अधिवक्ता पर हुए हमले के आरोपियों की पैरवी कोई स्थानीय अधिवक्ता नहीं करेगा. इसी बीच आरोपी पक्ष की ओर से पैरवी करने के लिए कोटा से कुछ अधिवक्ता बूंदी पहुंचे. उनके पहुंचने पर स्थानीय अधिवक्ताओं ने विरोध दर्ज कराया और मामले को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की. इसके बाद आरोपी पक्ष की जमानत याचिका वापस ले ली गई. बूंदी अभिभाषक परिषद ने इसे वकील एकता की जीत बताया. परिषद ने सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि अधिवक्ता सम्मान व सुरक्षा के मुद्दे पर सब एकजुट हैं.