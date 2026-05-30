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बूंदी कोर्ट में हंगामा: अधिवक्ता पर हमले के आरोपियों की पैरवी पर भिड़े वकील, आरएसी बुलानी पड़ी

आरोपियों की पैरवी के लिए कोटा से आए वकीलों का स्थानीय वकीलों ने विरोध किया. बाद में उन्हें भी बिना पैरवी किए ही जाना पड़ा.

UPROAR IN BUNDI COURT
अदालत परिसर में विरोध प्रदर्शन करते वकील (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 30, 2026 at 3:26 PM IST

3 Min Read
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बूंदी: रायथल थाना क्षेत्र में अधिवक्ता हरिओम गुर्जर एवं उनके परिवार पर पिछले दिनों हुए जानलेवा हमले के मामले ने जिला अदालत परिसर में शनिवार को हंगामा हो गया. हमले के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पेशी के दौरान बूंदी अभिभाषक परिषद से जुड़े अधिवक्ताओं ने विरोध जताया. इस दौरान आरोपियों की पैरवी के लिए कोटा से वकील पहुंचे, जिसका अदालत परिसर में विरोध हुआ. इसके चलते काफी देर तक हंगामे और तनाव की स्थिति बनी रही. हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन को अतिरिक्त पुलिस बल तथा आरएसी के जवानों की तैनाती करनी पड़ी. बाद में कोटा से आए वकीलों ने भी आरोपियों की ओर से पैरवी करने से मना कर दिया और जमानत याचिका वापस ले ली.

बूंदी अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष नारायण सिंह गौड़ ने बताया कि 23 मई को रायथल निवासी अधिवक्ता हरिओम गुर्जर और उनके परिवार के साथ मारपीट एवं जानलेवा हमले की घटना हुई थी. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सोनू और मस्तराम को गिरफ्तार किया. शनिवार को दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के लिए बूंदी अदालत लाया गया था. आरोपियों की पेशी की सूचना मिलते ही परिषद से जुड़े बड़ी संख्या में अधिवक्ता अदालत परिसर में एकत्रित हो गए. परिषद ने पहले ही निर्णय लिया था कि अधिवक्ता पर हुए हमले के आरोपियों की पैरवी कोई स्थानीय अधिवक्ता नहीं करेगा. इसी बीच आरोपी पक्ष की ओर से पैरवी करने के लिए कोटा से कुछ अधिवक्ता बूंदी पहुंचे. उनके पहुंचने पर स्थानीय अधिवक्ताओं ने विरोध दर्ज कराया और मामले को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की. इसके बाद आरोपी पक्ष की जमानत याचिका वापस ले ली गई. बूंदी अभिभाषक परिषद ने इसे वकील एकता की जीत बताया. परिषद ने सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि अधिवक्ता सम्मान व सुरक्षा के मुद्दे पर सब एकजुट हैं.

बूंदी कोर्ट में हंगामा करते वकील (ETV Bharat Bundi)

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अदालत परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान माहौल गरमा गया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस अधिकारियों को दखल करना पड़ा. सुरक्षा कारणों से कुछ स्थानों पर अधिवक्ताओं की आवाजाही भी सीमित की गई, जिससे पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच बहस की स्थिति बन गई. हालांकि पुलिस अधिकारियों ने समझाइश कर माहौल को शांत रखने का प्रयास किया. हंगामे और तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए सदर कोतवाली पुलिस के साथ अतिरिक्त जाप्ता और आरएसी के जवानों को भी बुलाया गया. अदालत परिसर के भीतर और बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई. आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया गया.

UPROAR IN BUNDI COURT
अदालत परिसर में तैनात पुलिस (ETV Bharat Bundi)

आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग: मामले को लेकर बूंदी अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष गौड़ ने कहा कि परिषद अधिवक्ताओं की सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे पर पूरी तरह गंभीर है. उन्होंने बताया कि परिषद लगातार इस मामले का विरोध कर रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है. उन्होंने कहा कि कोटा से आए अधिवक्ताओं से भी बातचीत की गई थी, जिसके बाद उन्होंने मामले की पैरवी नहीं करने का निर्णय लिया. परिषद भविष्य में भी अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगी. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुई और अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो परिषद कार्य बहिष्कार सहित अन्य आंदोलनात्मक कदम उठाने पर भी विचार कर सकती है.

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