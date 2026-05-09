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बागपत नगर पालिका की बोर्ड बैठक में हंगामा; 27.5 करोड़ रुपये का बजट पास, लाइब्रेरी-उत्सव भवन की मिलेगी सौगात

बागपत : नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में शनिवार को शहर के कायाकल्प के लिए 27.5 करोड़ रुपये का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया. बैठक में हंगामा होने पर अधिशासी अधिकारी (EO) ने समझा-बुझाकर शांत किया. जिसके बाद बजट पास हुआ. 12 करोड़ रुपये से सड़क, खड़ंजे और नालियों का निर्माण कराया जाएगा.

वार्ड-20 के सभासद गुलजार ने सफाई और बिजली कर्मियों की कार्यशैली पर आक्रोश जताया. उन्होंने कहा कि उखड़ी सड़कें, ठप पड़ी पेयजल व्यवस्था और अंधेरे में डूबी गलियों के कारण शहर में आपराधिक वारदातों का ग्राफ बढ़ रहा है. शोर-शराबा बढ़ने पर अधिकारियों ने समझा-बुझाकर कर बजट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया. बैठक के दौरान जिला योजना समिति की सदस्य और वार्ड-6 की सभासद निगम शर्मा ने भी गंभीर आरोप लगाया.

ईओ केके भड़ाना के अनुसार, 12 करोड़ रुपये की लागत से सड़क, खड़ंजे और नालियों का जाल बिछाया जाएगा. इसके अलावा 'नवयुग पालिका योजना' के तहत 8 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें शहर को लाइब्रेरी और एक भव्य उत्सव भवन की सौगात मिलेगी. पालिका को हाईटेक करते हुए ई-फाइलिंग सिस्टम और कंट्रोल रूम के साथ नए सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी निर्णय लिया गया है.

अधिशासी अधिकारी (EO) केके भड़ाना ने बताया कि नगर पालिका प्रशासन शहर की बुनियादी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि पारदर्शिता लाने के लिए हम ई-फाइलिंग सिस्टम लागू कर रहे हैं. सुरक्षा के लिहाज से पूरे शहर को सीसीटीवी और आधुनिक कंट्रोल रूम से लैस किया जाएगा. हमारा उद्देश्य नगर पालिका की कार्यप्रणाली को पूरी तरह हाईटेक बनाना है.