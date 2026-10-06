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11 शिक्षकों को हटाया जाएगा, BEO ने कहा- विभागीय कार्रवाई भी होगी

बेतिया में शिक्षकों पर एक्शन ( ETV Bharat )

बेतिया: बिहार के बेतिया में मध्याह्न भोजन को लेकर स्कूली छात्रों ने जमकर बवाल काटा. घटिया खाना मिलने का आरोप लगाते हुए नाराज बच्चों ने खाना खाने से इनकार कर दिया और गुस्से में थालियां तक फेंक दी. मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी. वहीं, कुछ छात्राओं ने स्कूल के शिक्षक पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. जिसके बाद पुलिस ने शिक्षक को हिरासत में ले लिया है.