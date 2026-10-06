11 शिक्षकों को हटाया जाएगा, BEO ने कहा- विभागीय कार्रवाई भी होगी
मिड डे मील की खराब गुणवत्ता की शिकायत के बाद बीईओ ने स्कूल के 11 शिक्षकों को हटाने का आश्वासन दिया है. रिपोर्ट- जितेंद्र गुप्ता
Published : October 6, 2026 at 5:10 PM IST
बेतिया: बिहार के बेतिया में मध्याह्न भोजन को लेकर स्कूली छात्रों ने जमकर बवाल काटा. घटिया खाना मिलने का आरोप लगाते हुए नाराज बच्चों ने खाना खाने से इनकार कर दिया और गुस्से में थालियां तक फेंक दी. मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी. वहीं, कुछ छात्राओं ने स्कूल के शिक्षक पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. जिसके बाद पुलिस ने शिक्षक को हिरासत में ले लिया है.
क्या है मामला?
दरअसल, नरकटियागंज नगर के शिवगंज वार्ड संख्या-7 स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय हिंदी में मंगलवार को एमडीएम परोसे जाने के बाद छात्र-छात्राओं ने खाने की गुणवत्ता को लेकर नाराजगी जताई. बच्चों का आरोप है कि स्कूल में लगातार घटिया गुणवत्ता का भोजन परोसा जा रहा है. खाने में चूहा पड़ा हुआ था. नाराज बच्चों ने खाने की थालियां फेंक दीं. इसके बाद विद्यालय परिसर में हंगामे की स्थिति बन गई.
"चावल में चूहा पड़ा था. हमलोग बोले तो कहा कि अगले बार से बनेगा. हमलोग जब भी बोलते हैं कि खाना अच्छा नहीं बना है तो बोलते हैं कि खाना है तो खाओ नहीं तो मत खाओ."- छात्रा
हिरासत में एक शिक्षक
वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आक्रोशित छात्र-छात्राओं को समझाकर शांत कराया. पुलिस के पहुंचने के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया. इसी दौरान कुछ छात्राओं ने विद्यालय के शिक्षक संजय पांडेय पर भी गंभीर आरोप लगाए. छात्राओं की शिकायत के बाद मामला और गंभीर हो गया. पुलिस ने शिक्षक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.
"विद्यालय में हंगामे की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचर पुलिस ने मामले को शांत करा दिया है. कुछ छात्रों ने एक शिक्षक की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए थाना लाया गया है."- मनोज कुमार सिंह, थानाध्यक्ष, शिकारपुर थाना
क्या बोले बीईओ?
इस बाबत नरकटियागंज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा कि विभाग ने मिड डे मील में गड़बड़ी की शिकायत को गंभीरता से लिया है. मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. सभी शिक्षकों के खिलाफ एक्शन होगा, कोई दोषी नहीं बचेगा.
"राजकीय माध्यमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन में शिकायत मिली हैं. स्कूल के सभी 11 शिक्षकों को हटाया जाएगा और उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी."- संजय कुमार सिंह, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, नरकटियागंज
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