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बस्तर में अमित शाह से मिलने पहुंचे कांग्रेसी, पुलिस के रोकने पर हुआ हंगामा

बस्तर : छत्तीसगढ़ के दो दिनों के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर में मौजूद रहे. यहां उन्होंने मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26 वीं बैठक ली. इस मीटिंग में बस्तर के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. इस बीच बस्तर के विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेसियों ने प्रशासन से अमित शाह से मिलने का समय मांगा. समय नहीं मिलने के चलते कांग्रेसियों ने राजीव भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया और होटल की तरफ पैदल मार्च किया.

इस बीच बस्तर पुलिस ने बैरिकेट्स लगाकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को आधे रास्ते में ही रोक लिया. इस दौरान कांग्रेसी और पुलिस के जवानों के बीच जमकर झड़प हुई. पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बस्तर संभाग के सभी कांग्रेसी विधायक पूर्व मंत्री और उप नेता प्रतिपक्ष ने लिखित में प्रशासन से अमित शाह से मिलने की अनुमति मांगी थी. लेकिन प्रशासन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया. जिसके चलते नाराज कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया.

बस्तर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)

बस्तर में ऐसे कई ज्वलनशील मुद्दे हैं जिस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है. 2000 से ज्यादा स्कूलें बंद कर दी गई है. एनएमडीसी स्टील प्लांट को निजी हाथों में सौपा जा रहा है. लगातार बस्तर में जल जंगल जमीन का दोहन किया जा रहा है. निर्दोष आदिवासियों को जेल से अब तक रिहा नहीं किया गया है. ऐसे तमाममुद्दों को लेकर अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर अमित शाह से मिलने जा रहे थे. लेकिन कांग्रेसियों को पुलिस ने बलपूर्वक रोक लिया- दीपक बैज, पीसीसी चीफ

बस्तर में अमित शाह से मिलने पहुंचे कांग्रेसी (ETV BHARAT)

दीपक बैज का बीजेपी सरकार पर निशाना

दीपक बैज ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री मंच से यह कहते हैं कि बस्तर का विकास खदानों से नही बल्कि कृषि और पर्यटन से होगा. दूसरी तरफ NMDC नगरनार स्टील प्लांट विनिवेशीकरण की सूची में है. यह जानकारी मुख्यमंत्री को क्यों नहीं है. बैलाडीला के डिपॉजिट नम्बर 1C और 1B को बेचा गया. कांकेर में खदान खोले जा रहे हैं. यह कैसे खुल रहा है. मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक केवल और केवल खानापूर्ति है.