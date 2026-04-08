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बारा में दुष्यंत सिंह के कार्यक्रम में हंगामा, सांसद को ज्ञापन देने पहुंचे व्यापारियों को रोकने पर हुआ विवाद

बारां: भारतीय जनता पार्टी द्वारा बारां शहर के श्री राम स्टेडियम में आयोजित अटरू-बारां विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम में सांसद दुष्यंत सिंह को ज्ञापन देने पहुंचे लोगों के साथ कुछ देर के लिए हंगामा हो गया. कार्यक्रम के दौरान शहर के कुछ प्रबुद्धजन व व्यापारी अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर सांसद दुष्यंत सिंह को ज्ञापन देने पहुंचे थे. इन मांगों में बारां से दिल्ली ट्रेन सुविधा शुरू करना, पूर्व सरकार के समय विभिन्न समाजों को छात्रावास व सामुदायिक भवनों के लिए नगर परिषद द्वारा आवंटित जमीनें तथा अन्य मुद्दे शामिल थे.

विवाद तब शुरू जब सांसद के निजी सहायक और भाजपा पदाधिकारियों ने व्यापारियों को उन्हें मंच पर ज्ञापन देने से रोक दिया गया. इस पर लोग नाराज हो गए और कार्यक्रम स्थल पर कुछ देर तक हंगामा मच गया. एक मंडी व्यापारी तो कार्यक्रम छोड़कर चले भी गए. इसके बाद मंच पर लगभग 10 मिनट तक हंगामा जारी रहा. सांसद दुष्यंत सिंह की मौजूदगी में हुई यह घटना पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई.

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बुधवार को श्री राम स्टेडियम में आयोजित इस समारोह में क्षेत्रीय सांसद दुष्यंत सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार एवं बारां-अटरू विधायक राधेश्याम बैरवा ने वर्चुअल माध्यम से बटन दबाकर करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया. इस दौरान बारां शहर सहित पूरे जिले को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात मिली.