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बारा में दुष्यंत सिंह के कार्यक्रम में हंगामा, सांसद को ज्ञापन देने पहुंचे व्यापारियों को रोकने पर हुआ विवाद

बारां में विकास कार्यों के कार्यक्रम के दौरान सांसद दुष्यंत सिंह को ज्ञापन देने पहुंचे प्रबुद्धजन व व्यापारियों को रोकने पर हंगामा हो गया.

बारा में दुष्यंत सिंह के कार्यक्रम में हंगामा
दुष्यंत सिंह के कार्यक्रम में हंगामा (ETV Bharat Baran)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 8, 2026 at 9:05 PM IST

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बारां: भारतीय जनता पार्टी द्वारा बारां शहर के श्री राम स्टेडियम में आयोजित अटरू-बारां विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम में सांसद दुष्यंत सिंह को ज्ञापन देने पहुंचे लोगों के साथ कुछ देर के लिए हंगामा हो गया. कार्यक्रम के दौरान शहर के कुछ प्रबुद्धजन व व्यापारी अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर सांसद दुष्यंत सिंह को ज्ञापन देने पहुंचे थे. इन मांगों में बारां से दिल्ली ट्रेन सुविधा शुरू करना, पूर्व सरकार के समय विभिन्न समाजों को छात्रावास व सामुदायिक भवनों के लिए नगर परिषद द्वारा आवंटित जमीनें तथा अन्य मुद्दे शामिल थे.

विवाद तब शुरू जब सांसद के निजी सहायक और भाजपा पदाधिकारियों ने व्यापारियों को उन्हें मंच पर ज्ञापन देने से रोक दिया गया. इस पर लोग नाराज हो गए और कार्यक्रम स्थल पर कुछ देर तक हंगामा मच गया. एक मंडी व्यापारी तो कार्यक्रम छोड़कर चले भी गए. इसके बाद मंच पर लगभग 10 मिनट तक हंगामा जारी रहा. सांसद दुष्यंत सिंह की मौजूदगी में हुई यह घटना पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई.

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बुधवार को श्री राम स्टेडियम में आयोजित इस समारोह में क्षेत्रीय सांसद दुष्यंत सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार एवं बारां-अटरू विधायक राधेश्याम बैरवा ने वर्चुअल माध्यम से बटन दबाकर करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया. इस दौरान बारां शहर सहित पूरे जिले को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात मिली.

भाजपा जिला प्रवक्ता योगेश राजोरा ने बताया कि कार्यक्रम में आरएसआरडीसी द्वारा आंतरिक सड़कों का निर्माण, मांगरोल रोड बायपास (48.25 करोड़ रुपये), विवेकानंद यूथ हॉस्टल (1.88 करोड़ रुपये), नगर परिषद द्वारा विभिन्न सीसी रोड (2 करोड़ रुपये) एवं पुनर्वास गृह कलमंडा सहित कुल 60 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया.

उन्होंने हंगामे की बात से इनकार करते हुए कहा कि कुछ लोग ज्ञापन देने मंच पर आ गए थे, उनसे समझाइश की गई कि बाद में मिल लेना. वहीं, मंडी व्यापार संघ के अध्यक्ष मनीष लश्करी ने बताया कि बारां से दिल्ली ट्रेन चलाने की मांग को लेकर हम लोग गए थे, जो बारां वासियों की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है. व्यस्तता के चलते सांसद महोदय हमसे नहीं मिल पाए, बाद में मिल लेंगे. नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है.

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